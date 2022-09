Di recente vi abbiamo informato della possibilità di acquistare dispositivi ed elettrodomestici Samsung a prezzi stracciati sullo store ufficiale del produttore, ma in queste ore le offerte si sono estese anche su Mediaworld, che ha rilasciato una promozione dedicata proprio ad alcuni prodotti dell’azienda coreana, soffermandosi in particolar modo su smartphone, tablet, notebook e smartwatch.

La promozione consiste in tre tipi di sconto e si basa sull’importo che andrete a spendere, che dovrà essere di un minimo di 200€ per ottenere uno sconto extra di 50€, di un minimo di 400€ per un taglio netto di 100€ e di almeno 1.000€ se si vuole risparmiare 200€ sui prodotti top di gamma, anche su quelli già scontati. Il tutto sarà valido fino al 21 settembre e se non vedete l’ora di scoprire come saranno i prezzi a seguito di questo sconto extra, vi segnaliamo in anteprima quello di Galaxy Book2 con Core i5, che passerà dagli originali 899€ a soli 599€.

Meno di 600€ per un notebook come il Galaxy Book2 non sono affatto tanti, a maggior ragione se si tratta della versione con Intel Core i5 con scheda grafica Intel Iris Xe che, pur essendo un’integrata, garantisce prestazioni superiori rispetto alla classica Intel Graphics HD, permettendovi anche di giocare di tanto in tanto.

Ben costruito e con la possibilità di aggiungere un secondo SSD (una peculiarità da non sottovalutare per un notebook) qualora i 512GB non fossero sufficienti, Galaxy Book2 è un dispositivo che si presta ad essere un’ottima alternativa alle tipiche soluzioni di brand come HP e Acer che, sotto alcuni aspetti, non sembrano riuscire a tenere il passo con le innovazioni portate da notebook come questo. Il Galaxy Book2, infatti, ha dalla sua parte la possibilità di duplicare lo schermo, condividere file e documenti con altri dispositivi direttamente tramite il Wi-Fi e portare le app del vostro smartphone sullo schermo del PC, migliorando così la produttività.

Alcune delle operazioni che siete solito fare saranno poi semplificate grazie alla tecnologia SmartThings e al relativo assistente vocale Bixby, presente anche su PC, che vi consentirà di trovare informazioni sul meteo e molto altro con una semplice richiesta vocale. Insomma, un notebook di tutto rispetto, a cui non manca una webcam di qualità per fare videochiamate in HD e uno schermo con la tipica qualità Samsung.

Occasioni d’acquisto imperdibili, motivo per cui suggeriamo di non perdere altro tempo e di visitare subito la pagina promozionale, anche perché, come anticipato, questa iniziativa durerà per pochi giorni.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!