Prova a vincere una macchina fotografica istantanea con i cereali Oreo!

Se siete amanti dei cereali e della fotografia, abbiamo una notizia entusiasmante per voi. I cereali Oreo O's non solo promettono un'esperienza gustosa, ma offrono anche l'opportunità di vincere una fantastica fotocamera istantanea Fujifilm Instax Mini 12 attraverso il concorso "Win with Oreo O's". Con un totale di 110 premi in palio, questa è l'occasione perfetta per unire il piacere del buon cibo con la gioia di immortalare i vostri momenti speciali. Ricordate, avete tempo fino al 6 ottobre per partecipare a questa promozione!

Come partecipare al concorso Oreo

Per iniziare, acquistate una confezione di cereali Oreo O's da 320 o da 350 grammi e conservate lo scontrino. Una volta fatto, visitate la pagina dedicata al concorso e registratevi seguendo la procedura guidata. È importante ricordare che ogni acquisto dà diritto a una partecipazione, ma è consentita una sola partecipazione al giorno per persona. Pertanto, accumulare scontrini può aumentare le vostre possibilità di vincita!

Dopo aver completato la registrazione, riceverete immediatamente un feedback sulla partecipazione: scoprirete se siete tra i fortunati vincitori di una Fujifilm Instax Mini 12. I vincitori saranno selezionati tramite un’estrazione finale, che avrà luogo tra tutte le partecipazioni valide ricevute entro la scadenza del concorso. Ricordate che potrete vincere solo un premio durante la promozione, quindi assicuratevi di seguire tutte le indicazioni per massimizzare le vostre possibilità!

Infine, se sarete selezionati come vincitori, riceverete un’email all’indirizzo fornito durante la registrazione. È fondamentale rispondere entro 14 giorni dalla comunicazione, e potreste dover fornire una copia dello scontrino e un documento d'identità per convalidare la vincita.

