PS5 su Gamestop, nuovamente disponibili oggi alle 15:30!

Aggiornamento 16:15: console esaurite!

Vi segnaliamo che anche questa settimana PlayStation 5 sarà disponibile sul portale di Gamestop! A partire dalle 15:30 di oggi, infatti, il sito della popolare catena di gaming metterà a disposizione un nuovo stock di console Sony, con la possibilità di acquistare PlayStation 5 sia nelle sue due edizioni con e senza disco, sia attraverso la vendita di 2 differenti bundle, simili ma diversi rispetto a quelli proposti la scorsa settimana!

Da segnalare, inoltre, che ancora una volta le modalità di vendita prevedono la gestione degli acquisti attraverso un sistema di coda online, per cui, a partire dalle 15:15 circa, potrete accedere al sito per “mettervi in coda”, attendendo così il vostro turno di acquisto tramite una sala d’attesa digitale che condurrà poi alla vendita della console.

Purtroppo, ancora una volta non siamo in grado di comunicarvi la quantità di console disponibili sul portale, tuttavia riteniamo che, data la presenza di ben 3 bundle di acquisto, i pezzi disponibili siano superiori a quelli delle precedenti settimane. In ogni caso, l’invito è quello di cliccare sui link di acquisto fino all’ingresso nella sala di attesa per la vendita, ed una volta qui vi ricordiamo che dovrete assolutamente assicurarvi di tenere la pagina aperta fino a che non sarà possibile effettuare l’acquisto, poiché in caso contrario il vostro turno sarà azzerato e dovrete mettervi in coda di nuovo!

Per quanto riguarda i bundle, essi saranno 3, ed è già possibile sapere in cosa consisteranno:

Bundle 1 : PS5 Digital Edition + 2° controller Wireless DualSense + Telecomando per contenuti multimediali in vendita a 499,98€

: + 2° controller Wireless DualSense + Telecomando per contenuti multimediali in vendita a Bundle 2 : PS5 Standard Edition + 2° controller Wireless DualSense + Marvel’s Spider-Man: Miles Morales + Marvel’s Avengers + Funko Pop! Frozen Raven (Fortnite) in vendita a 719,98€

: + 2° controller Wireless DualSense + Marvel’s Spider-Man: Miles Morales + Marvel’s Avengers + Funko Pop! Frozen Raven (Fortnite) in vendita a Bundle 3: PS5 Standard Edition + 2° Controller Wireless DualSense + Marvel’s Spider-Man: Miles Morales + Call Of Duty: Black Ops Cold War + Funko Pop! – Illidan (World Of Warcraft) in vendita a 729,98€

Anche questa settimana, dunque, come era successo per la precedente Gamestop si propone con ben 5 soluzioni di vendita, permettendovi così di acquistare la combinazione migliore rispetto alle vostre esigenze anche se, ci pare ovvio, ancora una volta saranno le edizioni lisce a terminare per prime, per cui se vorrete sperare di accaparrarvene una, vi consigliamo di farvi trovare pronti già qualche minuto prima dello scoccare dell’apertura delle code di vendita, pena l’acquisto “obbligatorio” di un bundle.

In ogni caso, tenendo conto del grave shortage di componenti causato dal COVID-19, e la penuria di PlayStation 5 su praticamente ogni altro store (fisico e non), la proposta di Gamestop è, ancora una volta, la vostra occasione migliore per accaparrarvi una console, ed ecco perché vi suggeriamo di fiondarvi subito sul portale non appena sarà possibile poiché, diversamente, è impossibile stabilire con certezza come e quando PlayStation 5 tornerà stabilmente in commercio, tanto che tale situazione potrebbe perdurare ben oltre la fine del 2021!

Chiarito questo, vi invitiamo ancora una volta ad approfittare di questa occasione per acquistare subito la vostra PlayStation 5, ben chiaro che noi di Tom’s terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare la notizia non appena ce ne sarà l’opportunità.

