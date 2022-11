Se siete alla ricerca di una nuova smart TV spettacolare con un prezzo stracciato in occasione del Black Friday, vi suggeriamo di tenere in considerazione il Sony XR A75K OLED 4K da 55″, disponibile sul sito di Mediaworld in super offerta! Al momento potete infatti acquistarlo a soli 1.169,00€ invece di 1.749,00€; si tratta di un ribasso del 33% che vi consentirà di risparmiare quasi 600,00€!

Il TV fa parte della selezione di articoli che aderiscono al Super Black Friday Mediaworld, dove potrete trovare sconti folli su moltissime categorie. Dato che le offerte dureranno solo fino al 29 novembre, il nostro consiglio è di approfittare subito della promozione sul Sony XR A75K, dato che potrebbe non tornare a questo prezzo per diverso tempo!

Il Sony XR A75K OLED 4K da 55″ gode di un incredibile pannello OLED che potenzia al massimo i colori e il contrasto delle immagini, producendo così neri assoluti e picchi luminosi da togliere il fiato, che voi stiate guardando una partita di calcio, il telegiornale o un film. Inoltre, il processore altamente innovativo riesce a replicare il modo in cui i nostri occhi mettono a fuoco, accentuando al massimo i dettagli e garantendovi sempre l’esperienza di visione migliore possibile. Riuscirete dunque a concentrarvi pienamente e immergervi in ciò che state guardando, grazie anche al design minimalista del televisore, che presenta una cornice estremamente sottile e un elegante piedistallo progettato per creare la massima armonia con il vostro arredamento.

Non solo lo schermo è fantastico ma, in più, anche l’impianto audio vi assicura la massima efficienza, utilizzando degli attuatori speciali che trasformano lo schermo in un vero e proprio speaker, generando un suono fantastico e avvolgente. Come tutti i TV della linea BRAVIA XR, anche l’A75K è progettato per funzionare perfettamente in accoppiata con PlayStation 5, ottimizzando le immagini trasmesse dalla console e rendendo il gameplay fluido e reattivo grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Infine, non possiamo non parlare delle funzionalità smart: utilizzando il telecomando potrete trovare le vostre applicazioni preferite, oltre a film, serie tv e brani musicali sfruttando dei semplici comandi vocali. Potrete anche connettere il vostro smartphone alla vostra smart TV per riprodurre foto e video godendo del magnifico schermo OLED, oltre a sfruttare il Chromecast integrato per utilizzare le svariate piattaforme streaming disponibili nel dispositivo.

Insomma, il Sony XR A75K è un televisore fantastico, che rivoluzionerà completamente la vostra esperienza di visione. Vi rimandiamo dunque alla pagina dedicata al prodotto su Mediaworld, suggerendovi ti completare l’acquisto il prima possibile, dato che gli sconti in occasione del Black Friday termineranno a breve.

