Se siete alla ricerca di una buona action cam, magari da portare con voi sulla neve, e che possa tornarvi utile anche nel resto dell’anno ma, al contempo, i prezzi medi di questo settore vi spaventano, e desiderate rivolgervi ad un prodotto dal prezzo abbordabile e competitivo, allora occhio a questa offerta Amazon, perché riguarda un prodotto davvero molto interessante e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo!

Stiamo parlando dell’ottima action cam Apexcam 4K con risoluzione 4K, un articolo che è ormai ben noto nel settore, proprio per le sue ottime caratteristiche unite ad un prezzo super competitivo, tant’è che oggi può essere vostra a soli 55,99€, contro i 79,99€ del suo prezzo originale!

Un affare, che vi permetterà di portarvi a casa questo eccezionale dispositivo con uno sconto del 30%, il che non è affatto male, specie considerando che parliamo di un prodotto che è in grado di registrare video fino a 120 fps, a seconda (ovviamente) delle impostazioni selezionate.

Dotata di un ottimo obiettivo fisheye 6G super grandangolare da 170°, la Apexman 4K è in grado di riprendere immagini con un’ottima ampiezza, senza contare che parliamo di un dispositivo che gode di una certificazione IP68, certamente non utilissima sulla neve, ma ottima in previsione di un utilizzo nel resto dell’anno visto che, in questo senso, potrete immergerla fino ad un massimo di 40 metri, grazie alla sua custodia impermeabile.

Dulcis in fundo, parliamo di una action cam equipaggiata con un ampio e luminoso display LCD HD da 2 pollici, con cui potrete subito dare un’occhiata alle vostre foto ed alle vostre riprese, senza dimenticare che, seppur al netto di un prezzo davvero bassissimo, questo splendido dispositivo arriverà a casa vostra persino con un buon apparato di accessori, tra cui una borsa per il trasporto, ben 2 batterie ricaricabili (per un totale di circa 200 ore di riprese) e un telecomando wireless!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo, con caratteristiche che, di norma, non si trovano su dispositivi di questa fascia di prezzo e, per questo, irrinunciabile per chi cerca una buona acton cam ad un prezzo competitivo. Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di approfittare di questo sconto, visitando la pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

