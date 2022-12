Quello delle friggitrici ad aria è, indubbiamente, un mercato in forte crescita, tanto che ormai il mercato degli elettrodomestici abbonda di proposte adatte a tutte le esigenze e tutte le tasche, con proposte provenienti da tantissimi machi, più e meno noti. Dunque, se siete alla ricerca di una buona friggitrice ad aria, ma non sapete in che direzione orientarvi, vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa ottima proposta proveniente dalle offerte di fine anno di Amazon, e grazie alla quale potrete portarvi a casa un prodotto davvero ottimo e, soprattutto, dall’enorme capienza!

Di che si tratta? Dell’ottima friggitrice ad aria Ninja Foodi MAX, uno splendido elettrodomestico, caratterizzato da una capienza di quasi 10 litri! Una anomalia per il settore, che per altro giustifica il prezzo originale del prodotto di ben 249,99€, ora scontati a soli 199,99€, grazie ad un taglio del 20%!

Un affare, specie qualora vogliate acquistare un prodotto più che in grado di sopperire alle esigenze di un intero nucleo familiare visto che, come anticipato, parliamo di una friggitrice ad aria con una capienza di 9,5 litri, e caratterizzata da un design unico, che la rende un’ottima scelta per una famiglia.

La Ninja Foodi MAX, infatti, a differenza di tantissimi prodotti della concorrenza, dispone di 2 zone di cottura indipendenti, ovvero di due scompartimenti separati per la cottura del cibo, ognuno dei quali ha una capienza di 4,75 litri. Si tratta, in sintesi, di un corpo unico per due diverse friggitrici ad aria, ognuna con un proprio selettore di programmi ed un timer, con la possibilità che le due parti lavorino in modo del tutto indipendente l’una dall’altra!

Una piccola rivoluzione, specie considerando che parliamo di un prodotto che, come ci si aspetterebbe, non si limita alle classiche patatine fritte, ma che include 6 diverse funzioni di cottura, e che pertanto vi tornerà utile anche per cuocere al forno, riscaldare, essiccare e molto di più.

Qualora, poi, aveste semplicemente l’esigenza di cuocere immani quantità di uno stesso alimento, allora potrete godere dell’ottima ed integrata funzione “Sync”, che permette di uniformare temperatura, modalità di cottura e tempi di ambo gli scompartimenti, così da poter sfruttare l’intera capienza del dispositivo per cuocere, all’unisono, diverse porzioni di un’unica pietanza.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questa ampia e versatile friggitrice ad aria prima che essa vada esaurita o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

