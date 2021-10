Questa impastatrice planetaria Kenwood è l’affare del giorno su Amazon!

Sono diverse le offerte che vi abbiamo proposto in questo primo lunedì di ottobre e, tocca ammetterlo, alcune di esse sono davvero ottime, tanto per i tagli di prezzo proposti, quanto per la qualità dei prodotti scontati. Il bello è che non è ancora finita qui, ed anzi, apriamo questo pomeriggio di grandi saldi tornando su Amazon, ed offrendovi quello che, senza alcun dubbio, è uno degli affari top di questa giornata!

Di che parliamo? Dell’ottima impastatrice planetaria Kenwood KMX750RD che, generalmente venduta a ben 400€, è oggi in sconto a soli 229,99€, ovvero a quello che è uno dei prezzi più bassi di sempre mai raggiunto da questo prodotto, grazie ad una decurtazione del 43%, ovvero ben 171 euro!

Perché è un affare? Perché parliamo di elettrodomestici Kenwood, ben noti per le eccezionali qualità tecniche e costruttive, così come per il prezzo, che spesso supera di molto quello che è il budget che una famiglia vorrebbe (o potrebbe) spendere per un certo tipo di articoli per la casa. Grazie a questa offerta, invece, la compatta, potente e colorata impastatrice planetaria Kenwood KMX750RD si fa alla portata di tutti, scendendo sotto la soglia psicologica dei 250 euro che, come intuirete, non è male per un prodotto di questo livello.

Nei fatti parliamo di un’impastatrice compatta, ma animata da un motore dalla potenza di ben 1000 W, che la rende capace di vincere la sfida contro qualsiasi tipo di lavorazione, compresi gli impasti compatti e robusti. Dotata di un’ampia ciotola da ben 5 litri, realizzata in acciaio, può gestire senza problemi lavorazioni secche o umide, ed è compatibile con oltre 20 accessori a marchio Kenwood (venduti separatamente) che la rendono un’alleata davvero eccezionale in cucina, anche qualora siate dei professionisti.

L’impastatrice planetaria Kenwood KMX750RD è, insomma, un prodotto di altissimo livello, ben chiaro che essa è comunque solo una tra le innumerevoli proposte in sconto oggi, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata anche a quella che è la pagina Amazon dedicata alle offerte del giorno, così che possiate dare un’occhiata a tutti gli affari che lo shop proporrà di questa giornata.

