Mentre fermenta l’attesa per la seconda tornata di offerte Prime Day, previste da Amazon per i prossimi 11 e il 12 ottobre, il portale comunque non arresta la sua trainante proposta di sconti e promozioni, con offerte che, specie per quanto riguarda il mondo degli elettrodomestici, sembrerebbero più che in grado di competere anche con le più interessanti stagione dell’anno.

Un esempio, a nostro dire esplicativo, è l’ottima offerta che Amazon sta proponendo sulla splendida moka elettrica De’Longhi Alicia PLUS, oggi scontata del 39%, e dunque acquistabile a soli 51,50€, invece dei classici 84 euro richiesti dalla casa madre.

Ora, direte voi, che una 50 euro per una moka sono sin troppi, visto che si tratta di un prodotto davvero inflazionato nel nostro paese, e che può essere acquistato davvero ovunque. Ma il punto è che qui non parliamo della classica caffettiera da mettere sui fornelli, ma di un prodotto intelligente, utile anche per risparmiare un po’ di tempo la mattina, quando magari si è un po’ di fretta.

La De’Longhi Alicia PLUS, infatti, è una moka a 4 tazze con una base elettrica (completamente indipendente dalla caffettiera), che può essere programmata, anche il giorno prima, perché prepari il caffè in autonomia, per accoglierci al risveglio con la bevanda già pronta, ed il suo inebriante profumo nell’aria. Va preparata a mano, certo, ma è poi in grado di fare tutto da sola, accendendosi e spegnendosi secondo la programmazione, e senza mai far traboccare il caffè.

E se si indugia troppo a letto? Nessun problema! Perché pur spenta, la De’Loonghi Alicia PLUS è in grado di mantenere il caffè al caldo per ben 30 minuti, così che la temperatura della bevanda sia sempre ottimale, anche se magari si è atteso un po’ troppo dopo la sua preparazione.

Dulcis in fundo, questa splendida moka automatica ha persino una apposita funzione, chiamata “Aroma”, che vi permetterà di selezionare, tra 3 livelli disponibili, la robustezza del vostro caffè, potendo optare per un caffè leggero, uno medio o forte, a prescindere dall’intensità della tostatura della vostra polvere.

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, consultando direttamente la pagina dedicata alla promo, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo articolo prima che vada esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!