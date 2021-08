Questa smart tv 4K HDR con Android costa meno di 300€ su eBay

Nonostante siamo nella settimana di ferragosto, sui principali portali online si riescono a trovare ancora delle ottime offerte. Uno di questi è eBay, che fa della sezione de “Gli Imperdibili” una delle sue armi vincenti, proponendo prodotti di vario genere con forti decurtazioni di prezzo. Sul noto portale non mancano poi promozioni dedicate ad una specifica categoria merceologica o ad un determinato brand, come è il caso di Xiaomi. A tal proposito, vi ricordiamo che sulle pagine del portale si sta svolgendo lo Xiaomi Mi Days, un’iniziativa che vi permetterà di ottenere uno sconto extra del 15% su di una serie di prodotti del noto brand cinese.

Per quanto riguarda invece le offerte del giorno, tra le tante abbiamo deciso di segnalarvi la smart tv Saba SA43K67A9 da 43 pollici, un modello probabilmente poco noto al grande pubblico, ma che merita di essere preso in considerazione per le sue ottime specifiche tecniche e, ovviamente, per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo, che oggi diventa ancor più interessante grazie alle offerte di eBay. Vi informiamo, infatti, che questo specifico modello viene scontato di 80,00€, uno sconto che vi permetterà di comprare questo televisore a meno di 300€!

Il Saba SA43K67A9 è probabilmente il televisore 4K HDR più economico del mercato. Il prezzo basso, però, non significa che siamo di fronte ad un modello scarso, almeno non in questo caso. Come anticipato, parliamo infatti di una smart tv che implementa le tecnologie di ultima generazione, a partire dalla risoluzione ad alta definizione fino ad arrivare a supporti come l’HDR e persino il Dolby Vision. Inoltre, gli amanti del sistema operativo di Google saranno felici di sapere che la Saba SA43K67A9 funziona tramite Android TV, dandovi modo di sfruttare i vantaggi di Google Assistant e scaricare tantissime applicazioni e giochi dal Play Store. Ovviamente, applicazioni come Netflix e Prime Video sono già incluse e non manca il Chromecast, che vi permetterà di connettere i vostri dispositivi mobile al TV in modalità wireless.

Una smart tv completa dunque, imperdibile per coloro che vogliono sostituire il vecchio modello con uno di ultima generazione che, oltre ad un pannello di qualità, vanta anche un design raffinato ed elegante. Questa comunque non è l’unica offerta disponibile su eBay, ed ecco perché vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata de “Gli Imperdibili“. Ciò detto, ad attendervi nel corso della giornata saranno numerose altre offerte, quindi rimanete sintonizzati e non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili