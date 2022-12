Nonostante manchino meno di 24 ore alla Vigilia di Natale, non è ancora troppo tardi per pensare a dei regali dell’ultimo minuto da mettere sotto l’albero. Moltissimi prodotti su Amazon non solo possono arrivare ancora prima del 25 dicembre, ma sono anche in sconto! Tra questi vi è un articolo perfetto per chi nella lista dei doni da fare ha un bambino, oggi disponibile a un prezzo stracciato.

La smartband Garmin Vivofit Jr2 dedicata a Spider-Man è infatti in offerta a soli 59,90€ invece di 89,90€; si tratta di un ribasso del 33%, che vi permetterà di risparmiare ben 30,00€ su questo orologio digitale dalla qualità eccellente, perfetto per bambini dai 6 anni in su!

Il Garmin Vivofit Jr2, oltre a essere un accessorio dall’aspetto delizioso che sarà motivo di orgoglio per qualsiasi bambino amante dell’Uomo Ragno, diventerà un compagno fidato nella vita di tutti i giorni. La smartband monitorerà infatti i passi percorsi, la durata del sonno e i minuti di attività fisica di chi lo indossa, oltre a essere arricchito di funzioni utili come la programmazione di sveglie e allarmi e il cronometro, che consentiranno ai bimbi di non arrivare mai più tardi agli allenamenti e di cronometrare mansioni come il lavaggio dei denti e il tempo passato a fare i compiti.

Nell’applicazione gratuita collegabile alla smartband i bambini al raggiungimento dell’obiettivo quotidiano di 60 minuti di esercizio potranno giocare ed esplorare un mondo colorato ed entusiasmante con Spider-Man, raccogliendo gemme utilizzabili per rivelare nuove aree nella mappa e partecipando alle sfide temporizzate per testare i riflessi. L’app mobile non è però solo per i bimbi, dato che anche i genitori potranno monitorare le attività, i dati del sonno e molte altre informazioni attraverso la sincronizzazione con i dispositivi compatibili.

Inoltre, i genitori possono pianificare avvisi dall’app da trasmettere nella smartband dei bimbi, mostrandogli direttamente nel polso nuovi compiti da svolgere o promemoria da ricordare. Infine, tramite le sfide Toe-to-Toe i bambini possono connettersi con i loro amici, lanciando sfide di attività a cui tutti coloro che possiedono Garmin Vivofit Jr2 possono partecipare: camminare e correre non è mai stato così divertente!

Prima di lasciarvi all’offerta, vi invitiamo a prendere in considerazione l’iscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna rapida, ma soprattutto gratuita di tutti gli ordini! Solo se avrete l’abbonamento riuscirete infatti a ricevere i vostri acquisti prima di Natale, quindi dato che il servizio è gratis per i primi 30 giorni, è il momento perfetto per provarlo!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata allo sconto del Garmin Vivofit Jr2, invitandovi a concludere l’acquisto il prima possibile. L’offerta potrebbe infatti terminare a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima!

