Questo aspirabriciole Black+Decker è potente, compatto, e in sconto del 52%! Assurdo!

Sono finalmente cominciate le numerosissime offerte legate all’Early Black Friday di Amazon, che dureranno per un periodo di circa 10 giorni, in attesa dell’arrivo dell’effettivo Black Friday a partire dal 26 di questo mese. Gli sconti sono molti e differenti tra di loro: Amazon cerca di accontentare tutti i gusti, creando offerte su articoli per la profumazione della casa, come le Yankee Candle, fino a prodotti per la cura della persona o elettrodomestici come questo potentissimo, e molto comodo, aspirabriciole Black+Decker che trovate a meno della metà del prezzo originale, in sconto del 52%!

Il prodotto che vi proponiamo è un articolo per la casa di facile utilizzo, indicato per la pulizia di piccole superfici come tavoli o ripiani della cucina: utile per mantenere in ordine la vostra casa, in breve tempo e senza lasciare briciole. Al momento lo trovate a 49,99€ invece che a 104,90€, con un risparmio totale di 54,91€.

L’aspirabriciole Black+Decker è un ottimo acquisto se state cercando di rendere più rapida e meno tediosa la pulizia della vostra casa, l’articolo è una piccola e leggerissima aspiratrice senza fili, facile da usare ma, soprattutto, in grado di arrivare nei punti più critici delle vostre superfici grazie al suo design ergonomico. Non solo impugnarlo e portarlo per casa sarà estremamente facile, dato il peso di appena 1Kg, ma anche arrivare negli angoli più nascosti sarà un gioco da ragazzi.

Inoltre, nella sua estrema comodità, l’aspirabriciole è provvisto di una batteria al litio che vi permette di utilizzarlo ininterrottamente tra i 10 e i 16 minuti, ma sempre al massimo della potenza, fino allo scaricamento completo. Altro lato da non sottovalutare, l’estrema semplicità con cui potrete smontarlo: se da un lato sarà molto più facile mantenere in condizioni perfette tutte le superfici di casa vostra, dall’alto sarà altrettanto intuitivo pulire l’aspirabriciole, pensato per essere aperto in pochi secondi, in modo da essere svuotato comodamente nel vostro cestino.

In più, il contenitore di plastica che mantiene la sporcizia aspirata da qualsiasi tipo di tappezzeria, è trasparente, smontabile e lavabile in qualsiasi momento. Black+Decker non si fa mancare nulla e include con l’articolo una spazzolina aggiuntiva, in caso di necessità, per un lavoro perfetto e preciso. Vi ricordiamo che al momento lo sconto applicato è del 52%, una cifra eccezionale per un aspiratore portatile.

Black+Decker propone moltissimi prodotti del genere, essendo specializzata nella cura della casa, dalla stanza da letto fino al bagno, alla cucina o addirittura per il proprio giardino. Se state cercando altre acquisti validi sul loro store, vi linkiamo la loro pagina contente tutte gli articoli proposti su Amazon e vi consigliamo di tenere un occhio sui nostri pezzi, proprio in questi giorni.

