Questo deumidificatore è un top di gamma, è compatibile con Alexa… ed è in sconto del 37%! Affare!

Quest’oggi vi abbiamo proposto un numero copioso di iniziative, tutte annunciate dai maggiori rivenditori online, ma in questo articolo vogliamo tornare su Amazon per parlarvi di una nuova ed interessante promozione, rivolta soprattutto a coloro che desiderano acquistare un deumidificatore. Infatti, gli interessati possono acquistare il deumidificatore De’Longhi DDSX220WFA ad un prezzo superlativo!

Stiamo parlando di un prodotto che rappresenta a tutti gli effetti un top di gamma della categoria di riferimento. Innanzitutto, garantisce una protezione per tutta la casa e la famiglia rimuovendo l’umidità in eccesso, in modo tale da per evitare la formazione di muffe, odori sgradevoli e acari. Grazie alla sua funzione è in grado, dunque, di rimuovere fino al 99.96% di allergeni nell’aria.

Tra le sue specifiche tecniche, questo deumidificatore possiede una capacità di 21 litri di umidità rimossa in 24 ore. Vanta anche una funzionalità, denominata RealFeel, che permette di creare e successivamente mantenere la cosiddetta zona di comfort, in base alla temperatura e all’umidità della stanza. Essendo un prodotto con certificazione “Asthma & Allergy Friendly“, tiene al sicuro i bambini o chi ne ha bisogno da qualsiasi problema respiratorio.

Per poter liberare l’aria da agenti patogeni, l‘articolo in questione si avvale di un sistema di filtri a quattro strati, che riesce a bloccare particelle fino a 0,1μm, PM 10, PM 2,5. E poi, essendo compatibile con Amazon Alexa, è possibile impartirgli ordini in remoto oppure in un’altra stanza attraverso i comandi vocali. Non manca l’app per controllarlo con il proprio smartphone.

Originariamente venduto a 630,00€, il deumidificatore De’Longhi DDSX220WFA è ora disponibile a “soli” 399,00€, dopo uno sconto del 37% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato di ben 231,00€. Insomma, un risparmio non indifferente per un prodotto eccellente, viste le sue specifiche tecniche hardware e le sue funzionalità. Ciò detto, questa opportunità non rappresenta l’unica offerta di Amazon, per questo motivo vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

