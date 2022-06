Se siete alla ricerca di un set da gaming nuovo di zecca, con cui completare in modo rapido e, soprattutto, abbordabile, la vostra postazione di gioco, allora questa offerta Amazon è decisamente quello che fa per voi, visto che per il prezzo di appena 33,99€, avrete la possibilità di portarvi a casa 4 differenti prodotti, contenuti in solo, ottimo, bundle.

Stiamo parlando del bundle di accessori da gaming Orzly Hornet, che per il prezzo sopra citato vi garantirà una tastiera, un mouse, un tappetino e persino un paio di cuffie, il tutto adornato da una piacevole illuminazione RGB!

Stiamo parlando di un prezzo con cui, di norma, si riesce a comprare poco o nulla, ma che qui vi permetterà di completare in un colpo solo la vostra postazione di gioco, potendo anche contare su di una certa uniformità stilistica e di colori che, ovviamente, non fa che rendere il tutto ancor più gradevole.

Compatibili sia con console che con PC, questi accessori da gioco a marchio Orzly sono funzionali e resistenti, e sono in grado di garantire delle buone performance, anche al netto del loro prezzo bassissimo. Per altro, come specificato in apertura parliamo di prodotti che vantano non solo una colorazione (in bianco) uniforme, ma anche una bella illuminazione RGB, che varierà automaticamente il colore di tastiera e mouse.

Quest’ultimo è un mouse da gaming dal design “classico” ed ergonomico, con DPI liberamente regolabile (1200, 1600, 2400, 3200), e con un peso di appena 30 grammi, così da garantire il massimo del comfort anche dopo lunghe sessioni di gioco.

Anche la tastiera è ottima, retroilluminata, e connessa tramite un cavo telato resistente e duraturo, offre un buon feedback tattile grazie ai suoi tasti fluidi e silenziosi, include anche una serie di tasti per il controllo multimediale e delle funzioni di gioco, oltre che un paio di piedini per una regolazione dell’inclinazione a favore di un maggior comfort per i vostri polsi.

Per quanto riguarda le cuffie, parliamo di un headset con dei morbidi padiglioni gommati, un microfono pieghevole con comandi del volume presenti sul cavo, e la classica connessione tramite jack audio da 3,5 mm che, ovviamente, le rende compatibili con qualsiasi dispositivo predisposto di ingresso jack, smartphone compresi.

In chiusura c’è poi un ottimo tappetino per il mouse, di dimensioni generose, e con una superficie liscia per qualsiasi impostazione DPI. La base in gomma naturale evita qualsiasi scivolamento, e la livrea bianca a tema contribuisce, non poco, a restituire un colpo d’occhio uniforme e molto piacevole.

Insomma, ad un prezzo più che ragionevole potrete portarvi a casa un intero set da gaming, comprensivo di tutto, e senza il timore di aver acquistato un prodotto scadente, anzi! Diremmo che il rapporto qualità/prezzo, vista l’offerta e il prezzo, è davvero alto e, per questo, vi suggeriamo caldamente di completare subito il vostro acquisto visitando la pagina Amazon dedicata alla promo, prima che il prodotto vada prevedibilmente esaurito o che, peggio, l’offerta termini prematuramente!

