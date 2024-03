Questo set Lego Marvel dedicato Rocket e Baby Groot è in SUPER SCONTO!

Se il mondo dei fumetti (e film) Marvel è la vostra passione e, con essa, coltivate anche un grande amore per i LEGO, allora diremmo che non potete davvero lasciarvi scappare questa offerta Amazon, dedicata ad uno splendido set LEGO Marvel, tra i più recenti arrivati sul mercato, ovvero quello che la compagnia danese ha dedicato a Rocket Racoon e Baby Groot, che dal prezzo originale di 53,99€, è ora disponibile a soli 44,99€, permettendovi di risparmiare addirittura il 17%!

Set LEGO Marvel Rocket e Baby Groot, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO Marvel Rocket e Baby Groot è l'acquisto perfetto per i giovani appassionati di supereroi e costruzioni, in particolare per chi ama i due popolarissimo personaggi membri del team dei Guardiani della Galassia. Parliamo di un set davvero completo e ben fatto, che ritrae per intero la figura di Rocket, che sarà così disponibile nella forma di una "action figure di mattoncini", con tanto di punti snodabili!

Alla figura di Rocket, è poi associato anche il simpatico (ed immancabile) Groot, qui nella sua veste "baby", realizzata attraverso una piccola e sfiziosa minifigure di dimensioni standard che, in proporzione con l'imponente modello di Rocket, rende la proporzione tra i due personaggi perfettamente in linea con quanto visto nel secondo film dedicati ai Guardiani.

Composto da ben 566 pezzi, e completo di tantissimi dettagli, tra cui anche una pistola blaster, questo set snodabile è l'ideale per i piccoli e grandi fan dei Guardiani, e giacché il prezzo è fortemente scontato, forse addirittura ad uno dei prezzi più bassi di sempre, vi suggeriremmo di non indugiare troppo, di acquistare subito questo splendido prodotto, così che possiate portarvelo a casa a prezzo scontatissimo e prima che vada out of stock!

