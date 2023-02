Uno dei dispositivi elettronici più utili da avere sempre a portata di mano è lo speaker Bluetooth: piccolo, comodo da trasportare ovunque ed estremamente versatile, permette di riprodurre musica, audiolibri e qualsiasi tipo di audio da smartphone, tablet e PC. Se siete alla ricerca di un prodotto validissimo, vi consigliamo il Mi Compat Bluetooth Speaker di Xiaomi, disponibile su eBay a soli 16,50€!

Con meno di 20,00€ vi porterete a casa una cassa Bluetooth che unisce un design compatto a un suono potente. Durante una festa con gli amici, a un pic-nic, in spiaggia o appesa al manubrio della bici, potrete collocare lo speaker ovunque, ascoltando i vostri brani preferiti a tutto volume.

I magneti al neodimio incorporati nel Mi Compact Bluetooth Speaker sono super potenti e contribuiscono a creare un altoparlante dal suono alto e cristallino. Anche a livello di autonomia la cassa è eccellente, dato che potrete riprodurre fino a 6 ore di musica senza interruzioni; inoltre, in qualsiasi momento avrete modo di controllare il livello dell’autonomia dalla barra di stato dello smartphone.

Xiaomi ha progettato il design dello speaker nei minimi particolari, optando per un rivestimento a maglie parametriche che oltre a conferire un’estetica semplice e piacevole al dispositivo, consente anche il passaggio inalterato del suono. Potrete dunque scordarvi i fastidiosi rimbombi dovuti al contatto con la plastica, bensì godere sempre di un audio ottimale.

Oltre che per ascoltare musica, potrete sfruttare lo speaker anche per rispondere alle chiamate: vi basterà premere il pulsante di accensione per attivare il vivavoce, utilizzando poi il microfono incorporato per parlare senza dover prendere in mano lo smartphone. Lo stesso tasto vi consentirà anche di rifiutare le chiamate e riattaccare, al di fuori delle funzionalità tecniche come l’abbinamento Bluetooth e l’accensione/spegnimento del dispositivo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

