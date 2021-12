Questo sportwatch Amazfit ha un aspetto vintage e tantissime funzioni! Imperdibile!

Se cercate un orologio che abbia le tipiche funzioni di uno smartwatch ma un aspetto vintage, sarete felici di sapere che esiste e si chiama Amazfit Neo. Si tratta di un dispositivo pensato per chi vuole fare un passo indietro e tornare agli anni 80, ma questo non significa che non sia interessante, anzi. Come detto, infatti, vanta alcune delle funzioni dei dispositivi più moderni e grazie all’ottima offerta di Amazon potrete ora acquistarlo a soli 19,99€!

Un’offerta davvero vantaggiosa e perfetta per chi non intende spendere centinaia di euro per uno smartwatch di ultima generazione, dal display a colori e dal design raffinato. Amazfit Neo punta infatti tutto sull’essenziale e rinuncia allo schermo a colori, optando invece per un display monocromatico da 1,2 pollici, la cui definizione è comunque più che discreta al punto che riuscirete a visualizzare il testo anche in ambienti luminosi. La scelta di implementare uno schermo monocromatico va a vantaggio dell’autonomia, uno dei punti di forza di questo smartwatch, la quale vi permetterà di ricaricarlo solo una volta al mese, dal momento che il produttore dichiara 28 giorni di utilizzo.

Come detto pocanzi, nonostante Amazfit Neo possa sembrare uno smartwatch obsoleto, in realtà è uno di quei dispositivi che non passa mai di moda, un po’ come le soluzioni a marchio Casio, brand che non ha mai dimenticato le sue radici, proponendo ancora oggi articoli dal design retrò. A differenza di quest’ultimi, però, Amazfit Neo integra le funzioni di uno smartwatch, tra cui il monitoraggio continuo della frequenza.

Come per ogni dispositivo smart, Amazfit Neo è dotato poi della propria app dedicata e questo significa che avrete la possibilità di ricevere le notifiche dalle applicazioni più popolati. A tal proposito, lo smartwatch vi avviserà anche in caso di battito cardiaco anomalo, proprio come farebbe un dispositivo dal costo più elevato. Infine, vi informiamo che questo modello è impermeabile fino a 50 metri ed è presente persino l’Always on display, una modalità che farà tenere attivo lo schermo in modo che possiate verificare le informazioni all’istante. Insomma, se mettiamo da parte il design, parliamo di un dispositivo moderno che, al costo di soli 19,99€, dovrebbe invogliarvi all’acquisto, spinti anche dal fatto che potrebbe rivelarsi ottimo come idea regalo in vista del Natale.

Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata al seguente indirizzo. Buon divertimento e buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!