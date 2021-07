Rasoio Philips OneBlade Pro Rade in sconto ad un prezzo incredibile su Unieuro!

Se siete alla ricerca di una straordinaria smart TV ad un prezzo d’occasione, allora questa è l’offerta che non potete lasciarvi scappare! Vi segnaliamo, infatti, che tra i prodotti aderenti all’iniziativa Freedom Black Friday di Unieuro, troverete l’ottimo rasoio elettrico Philips OneBlade Pro Rade al prezzo di 39,99€ anziché di 74,99€ a seguito di uno sconto del 46% che vi permetterà di risparmiare ben 35€, portando questo prodotto al su prezzo più basso di sempre!

Philips OneBlade è un nuovo e rivoluzionario rifinitore ibrido che vi permetterà di radere, rifinire e creare linee e contorni netti su barbe di qualsiasi lunghezza. I vari passaggi e accessori non sono più necessari per la cura della vostra barba! OneBlade risulta poi molto facile da maneggiare, grazie al suo nuovo manico ergonomico, che presenta anche uno speciale strato di grip sul bordo, utile per mantenere una presa salda per ottenere una rasatura precisa.

Le sue 14 impostazioni di lunghezza renderanno più semplice la cura vostra barba, senza che dobbiate effettuare ulteriori passaggi o ricorrere ad altri accessori, soprattutto quando il tempo a disposizione è poco. Ma la particolarità di questo rasoio è l’esclusiva tecnologia One blade, che con lama interna effettua oltre 200 tagli al secondo garantendo una rasatura efficace e delicata sulla pelle! infine una piccola menzione va all’autonomia della sua batteria è tale da permettergli di lavorare per ben 60 minuti con un’ora di carica. e grazie alla funzione di ricarica rapida vi basteranno soltanto 5 minuti per ottenere una rasatura efficace.

Questo rasoio è la scelta ideale per coloro alla ricerca di un dispositivo in grado di realizzare una rasatura precisa e profonda, risultando sempre molto delicato sulla pelle, che a questo prezzo diventa una vera occasione imperdibile! Insomma, come avrete capito le occasioni di quest’incredibile iniziativa lanciata da Unieuro sono davvero tantissime, e il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina dedicata alle offerte, per scoprirle tutte e trovare il prodotto che più soddisfa le vostre esigenze!

Per rimanere sempre aggiornati ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili