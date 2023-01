Se siete alla ricerca di una splendida sedia da gaming con cui rivoluzionare la vostra postazione per il gioco o per lo streaming o se, semplicemente, volete sostituire la sedia che già possedete con un prodotto di qualità eccezionale, praticamente al top della categoria, allora occhio a questa offerta Mediaworld, perché l’articolo proposto è davvero imperdibile!

Sul portale, infatti, è disponibile con uno sconto del 20% l’ottima sedia da gaming Razer Enki, una sedia dalla qualità eccezionale che, non a caso, viene normalmente venduta al prezzo di ben 449,00€, oggi fortuitamente scontati a soli 359,99€, e dunque con un risparmio netto di circa 90 euro!

Un prezzo che, certamente, non è per tutti, ma che val comunque un’occhiata alla pagina dello store, visto che, come anticipato, parliamo di una sedia da gaming di qualità superiore, caratterizzata non solo da un design accattivante e sobrio (specie considerando la media di questo genere di prodotti), ma anche e soprattutto da una grande comodità.

Il merito è non solo nel disegno della seduta, che accompagna la schiena contribuendo a posizionare correttamente il corpo sulla superficie dell’intera sedia, ma anche dei materiali impiegati da Razer, che rendono questa sedia comoda e resistente.

Sorretta da una struttura in metallo, solida e resistente, la Razer Enki è imbottita con una schiuma ad alta densità densa e durevole, che resta comunque morbida alla seduta, e contribuisce al corretto bilanciamento del peso del corpo quando ci si siede.

A rivestire il tutto, c’è poi una pelle sintetica multistrato in PVC, robusta e resistente, capace di resistere a strappi e sollecitazioni per anni, senza perdere la propria elasticità naturale e senza cedere nei punti in cui sono presenti le cuciture.

Insomma, parliamo di una sedia pensata per durare per anni, e per sopportare senza problemi le più lunghe ed intense sessioni di gaming, restando solida e comoda nel tempo, e costituendo così un ottimo investimento nel medio e lungo termine per qualsiasi gamer. Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di approfittare subito dell’ottimo sconto proposto dal portale, visitando la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

