Se siete grandi appassionati del mondo di Dragon Ball, vi consigliamo di dare un’occhiata al nuovo smartphone realizzato da Realme e finalmente disponibile da eBay. Al momento, potrete portare a casa il modello realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Special Edition a 499,99€, un prezzo più che valido per un prodotto con 8+256GB di memoria e un ottimo schermo AMOLED.

Oltre a essere imperdibile per i fan dell’anime da cui è stato ispirato, questo smartphone è anche dotato di un buon processore Qualcomm Snapdragon 870 con 5G, con velocità di CPU fino a 3,2 GHz e un valido sistema di raffreddamento a vapore in acciaio inox, per evitare surriscaldamenti e rallentamenti. Dunque, trattandosi di un edizione speciale con uno stile unico e caratteristiche performante, vi consigliamo di completare il vostro acquisto prima che l’offerta termini!

Come vi abbiamo già accennato nell’introduzione, il modello GT NEO 3T Dragon Ball Z Special Edition è un smartphone davvero interessante, con frequenza di campionamento del tocco a 720 Hz, doppi altoparlanti stereo Dolby Atmos e display con tecnologia E4 a 120Hz. Altrettanto importante il comparto fotografico: la camera esterna da 64 MP è dotata di un’ottima AI e quella interna da 16 MP vi garantisce immagini spettacolari grazie alla tecnologia Smart AI Beautify, ideata per valorizzare istantaneamente i volti immortalati in foto e video.

Se vi interessa giocare da mobile, non dovreste sottovalutare la fantastica modalità GT 3.0 che incrementa le prestazioni con un semplice click, assicurandovi potenza aggiuntiva su qualsiasi videogame. Attivando questa modalità, la frequenza di aggiornamento e la frequenza di campionamento del tocco verranno automaticamente aumentate al massimo, in modo tale da regalarvi un’esperienza di gioco più fluida e reattiva.

Infine, per soddisfare al meglio i veri fan di Dragon Ball, lo smartphone è caratterizzato anche da un’animazione di ricarica personalizzata, con una meravigliosa illustrazione di Goku Super Saiyan sullo sfondo. La SuperDart da 80W e la batteria da 5.000 mAh, inoltre, vi permetteranno di riottenere il 50% della potenza in appena 12 minuti, dunque l’ideale anche per le giornate più concitate.

Se siete interessati a dare uno sguardo ad altri numerosi articoli presenti sullo store, tra cui molti disponibili a prezzi super validi per questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina eBay dedicata.

