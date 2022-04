Se siete alla ricerca di uno smartphone a un prezzo d’occasione, sarete entusiasti di sapere che sullo store Xiaomi potrete acquistare il modello Redmi Note 11 al prezzo di soli 179,90€ invece di 249,00€ e, in aggiunta, riceverete gli auricolari Redmi Buds 3 in regalo!

Al momento, e solo fino a esaurimento scorte, potrete acquistare questo dispositivo a marchio Xiaomi con uno ribasso eccezione e gli auricolari dal valore di 69,99€ in omaggio. La promozione sopra citata verrà applicata in automatico, vi basterà aggiungere lo smartphone al carrello per vedere il prezzo scendere. Un vero e proprio affare che vi consigliamo caldamente di non perdere, fintanto che la promozione è ancora attiva e ci sono ancora scorte a disposizione!

Il Redmi Note 11 è uno smartphone con un ottimo rapporto qualità/prezzo, dotato di un display AMOLED retroilluminato in grado di offrirvi la massima qualità in termini di luminosità, contrasto, calibrazione del colore e risoluzione Full HD da 6,43″, ma non è finita qui. Oltre a permettervi di vedere immagini sempre nitide e vibranti, vi assicura di leggere lo schermo in qualsiasi condizione di luce grazie alla sua funzione Sunlight Display. In più, la modalità di lettura 3.0 è stata ideata per alleviare di molto l’affaticamento degli occhi anche dopo un lungo utilizzo smartphone.

Potrete godervi i contenuti sul web e in streaming con un’elevata frequenza di aggiornamento di ben 90 Hz, scorrendo i feed dei vostri social media in tutta comodità oppure provando un’azione di gioco potente e reattiva nel massimo della fluidità. Le ottime prestazioni del Redmi Note 11 sono dovute al processore Snapdragon 680 che non è solo veloce e potente, ma utilizza anche il processo a risparmio energetico a 6 nm per offrirvi ottime performance senza rinunciare a una durata della batteria migliorata.

Da non sottovalutare anche la velocità di caricamento più elevata con tecnologia UFS 2.2 e scrittura accelerata con Write Booster. Ultima ma non per importanza, la comodissima Ricarica rapida da 33 W che vi permette di raggiungere fino al 100% in circa un’ora grazie alla nuova tecnologia MMT di Redmi Note. Il tutto, ve lo ricordiamo, è in sconto a meno di 200 Euro e con gli auricolare Redmi Buds 3 in regalo!

Lo smartphone Redmi Note 11 che vi abbiamo citato è solo uno dei tantissimi prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di saldi, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina ufficiale dello store.

