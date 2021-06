Regala un’esperienza Smartbox, 10% di sconto a luglio con questo codice!

Dopo tantissime offerte segnalate in ambito tech e abbigliamento, come potevamo non mettere in evidenza gli sconti di Smartbox che, in vista del periodo di vacanze, riteniamo possano interessare coloro che non vedono l’ora di trascorrere esperienze indimenticabili e lasciarsi alle spalle tutto lo stress del lavoro, senza tenere in considerazione poi le restrizioni provocate dal Covid-19 che, purtroppo, ancora oggi continua a creare problemi, nonostante la situazione sia migliorata rispetto ai mesi scorsi, con la rimozione dell’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi poco affollati.

Le attenzioni relative alla propria sicurezza, quindi, devono rimanere alte, ma partire ora per le vacanze è molto più sicuro e, come saprete, con i cofanetti di Smartbox avrete un’ampia scelta di destinazioni, nonché svariati tipi di divertimento, sui quali potrete risparmiare il 10% durante il mese di luglio, grazie al codice sconto SBXLUGLIO10. Dall’Italia all’Europa, dagli agriturismi ai castelli da favola, passando per stupendi hotel e lussuose SPA, con Smartbox acquistare e prenotare una di queste esperienze sarà semplice e immediato.

Inoltre, se siete amanti delle attività estreme, ad attendervi sarà un bellissimo volo in parapendio o su una mongolfiera, per non citare poi gli infiniti sport acquatici, escursioni a cavallo, giri in pista con auto di lusso e molto altro. Insomma, le opportunità di trascorrere una bellissima estate non mancano e se aggiungiamo il fatto che tutto quello segnalato lo si può fare a prezzi molto accessibili, capite bene che non possiamo far altro che suggerirvi di dare un’occhiata alla pagina ufficiale del portale e scoprire le tantissime esperienze disponibili.

Premesso ciò, vi ricordiamo che sulle nostre pagine continuerete a trovare le migliori occasioni della rete, e ciò vale anche per i nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Se siete interessati ai codici sconto, potrete invece consultare la nostra pagina speciale. Buono shopping!

N.B: inserire il codice sconto SBXLUGLIO10 per ottenere lo sconto del 10%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

