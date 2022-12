I prodotti Apple sono tra i dispositivi tecnologici migliori in assoluto nel mercato: che si tratti di smartphone, tablet o computer portatili, ogni dispositivo è caratterizzato da una qualità eccelsa, che lo rende sinonimo di un acquisto affidabile e durevole. Se stavate pensando di acquistare un prodotto Apple, vi consigliamo le ottime promozioni proposte da Mediaworld in occasione della fine dell’anno!

Solo per oggi infatti un’ampia gamma di prodotti Apple è in sconto sul sito di Mediaworld, con ribassi che arrivano fino al 20%! Potrete quindi risparmiare centinaia di euro sui dispositivi dei vostri sogni e, inoltre, per tutti gli articoli è disponibile la consegna gratuita online, quindi vedrete recapitato il vostro acquisto direttamente a casa vostra e prima di Natale!

I prodotti in offerta sono davvero tanti: che voi desideriate un iPhone, un iPad, un Apple Watch o un MacBook, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Sono infatti presenti anche gli ultimi modelli usciti sul mercato, e per ogni articolo sono disponibili diverse varianti di colore, permettendovi così di scegliere il pezzo perfetto per voi.

Per esempio, il MacBook Air M2 da 13,6″ e 256 GB di memoria è attualmente disponibile a 1299,99€ a 1.299,99€ invece di 1.529,00€, per un ribasso del 15%. Si tratta del modello più recente tra i portatili Apple, progettato attorno al nuovissimo chip M2, che lo rende ultraveloce e ultraversatile. Inoltre, lo spettacolare display Liquid Retina è il più grande e luminoso della linea, rendendolo il dispositivo perfetto su cui guardare film e serie tv in qualità altissima.

Se invece foste alla ricerca di uno smartphone, tra le offerte vi è l‘iPhone 13, che nella taglia da 256GB viene venduto ora a 969,99€ al posto di 1059,00€, per una percentuale di sconto dell’8%! Si tratta del penultimo modello della linea, che rappresenta un prodotto dalla qualità eccelsa: il sistema a doppia fotocamera vi consentirà di scattare foto straordinarie, mentre la batteria a lunga durata vi permetterà di utilizzare il cellulare tutto il giorno senza doverlo ricaricare. Infine, il vetro robusto sia nella parte frontale che posteriore lo rendono resistenze a urti, graffi e cadute.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni dei moltissimi prodotti Apple in sconto, quindi vi invitiamo a rivolgervi alla pagina dedicata per scoprirli tutti. Dato che gli sconti dureranno solo per oggi, il nostro consiglio è quello di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

