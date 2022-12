Siamo ormai nel pieno di dicembre, il che significa che, qualora non lo abbiate già fatto, è arrivato il momento di pensare ai regali da mettere sotto l’albero. Fortunatamente moltissimi store stanno proponendo offerte che ci permetteranno di risparmiare sugli acquisti, e tra questi vi è ManhattanShop, e-commerce ben conosciuto dai nostri lettori dove troverete tantissimi prodotti per qualsiasi persona a voi cara (e, perché no, anche a voi stessi).

Nello store potrete infatti trovare una selezione di gadget utilissimi per la scrivania, che renderanno le vostre giornate di lavoro in ufficio o a casa molto più semplici. Di seguito vi elencheremo quelli che secondo noi sono le migliori idee regalo offerte da ManhattanShop, ma tra le più interessanti c’è sicuramente la Docking Station 12 in 1 per computer portatili. Attraverso un’unica connessione USB tipo C, amplia la dotazione porte del computer offrendo due porte USB-A e una USB-C con trasmissione dati a 5 Gbps, una USB-A con trasmissione dati a 480Mbps, una porta USB-C con funzione PD che supporta 100 W per la ricarica, una porta Gigabit Ethernet con capacità di rilevamento automatico 10/100/1000 Mbps, una porta VGA, una porta HDMI 1.4, una porta DP 1.2, slot SD e Micro SD e una porta di uscita audio da 3,5 mm.

Di seguito vi lasciamo l’elenco completo delle idee regalo migliori disponibili su ManhattanShop. Buono shopping!

N.B.: Vi segnaliamo che tra il 15 e 23 dicembre tutti i clienti che effettueranno degli acquisti riceveranno in regalo il supporto per smartphone I-SMART-RINGS

Migliori idee regalo ManhattanShop

Docking Station 12 in 1 USB-C

Docking Station multifunzione che sfrutta la tecnologia MST e può collegare contemporaneamente un dispositivo USB-C a display HDMMI, DisplayPort e VGA. Inoltre, può essere posizionata nella parte inferiore del portatile per dissiparne il calore, e grazie alle sue dimensioni compatte può essere portata comodamente con sé all’interno di una borsa o zaino.

Acquista a 130,80€

Lampada a 36 LED da scrivania

Lampada da scrivania professionale senza fili, che garantisce un’illuminazione eccellente grazie al pannello da 36 LED e tre differenti temperature: bianco caldo, bianco naturale e bianco freddo. La lampada è facilmente aggiustabile in angolazione e altezza per ottenere sempre la posizione desiderata, mentre è facile da caricare grazie all’alimentatore USB.

Acquista a 24,89€

Mini altoparlante wireless

Speaker wireless che garantisce un suono chiaro e brillante e facile da portare ovunque grazie al moschettone e alle luci LED colorate. Inoltre, grazie al microfono incorporato e alla funzione Hands Free Call è possibile utilizzarlo anche per telefonare, mentre la memoria interna consente di riprodurre brani direttamente dal dispositivo senza utilizzare uno smartphone.

Acquista a 24,00€

Supporto pieghevole per laptop in alluminio

Supporto per laptop in alluminio che si adatta a dispositivi come smartphone, tablet, notebook da 10 a 16 pollici e che può fungere anche da leggio per libri e giornali. Il design ergonomico consente di regolarlo in 6 diversi livelli di angolazione da 0 a 45 gradi, così da impostare lo schermo per mantenere sempre la massima leggibilità e una postura corretta, mentre l’apertura posteriore consente di raffreddare il computer in modo costante durante l’utilizzo.

Acquista a 14,95€

Supporto porta smartphone e Tablet da scrivania

Supporto da scrivania per smartphone e tablet in alluminio, regolabile fino a 270° sia in orizzontale che in verticale per consentire di ottenere sempre un angolo di visione ottimale. Il bordo in gomma antiscivolo, oltre a garantire stabilità, protegge il dispositivo dai graffi, mentre il foro inferiore permette il passaggio del cavo per la ricarica.

Acquista a 9,20€

Supporto regolabile e pieghevole porta smartphone e tablet

Supporto pieghevole in alluminio regolabile per smarthpone e tablet, regolabile in angolazione fino a 270° e possibilità di mettere il dispositivo sia in orizzontale che in verticale, così da ottenere sempre l’angolo di visone desiderato, per poi essere comodamente chiuso e messo in tasca per occupare pochissimo spazio. Il rivestimento in gomma antiscivolo garantisce invece stabilità e protegge dai graffi, mentre il foro permette di utilizzare il carica batterie senza problemi.

Acquista a 14,80€

Supporto magnetico da auto per smartphone

Supporto magnetico per smartphone che può essere montato facilmente alle prese d’aria di qualsiasi automobile, per contenere dispositivi dai 3,5 ai 6,5″ con la massima stabilità grazie alle due piastre metalliche incluse nella confezione. Inoltre, consente la rotazione dello schermo dello smartphone a 360°, così da poter vedere lo schermo in modo ottimale da qualsiasi angolo.

Acquista a 5,20€

