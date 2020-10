Resident Evil 3 Remake e tanti altri titoli Capcom in offerta fino al 88% di sconto su GamersGate!

GamersGate ha deciso di scaldare questi primissimi giorni di ottobre proponendo sul proprio store numerosi titoli Capcom in grandissima offerta, con sconti che arrivano fino al 88%. Resident Evil 3 Remake, Monster Hunter World e Devil May Cry V: questi sono solo alcuni dei numerosi titoli presenti ora sul noto store a un prezzo particolarmente ridotto. Il tutto fino al prossimo 5 ottobre: nel caso in cui siate interessati ad approfittarne il consiglio è quindi quello di fare decisamente in fretta.

La nostra selezione di prodotti:

Oltre ai titoli elencati qui sopra, ad essere in forte offerta con sconti fino al 88% sono poi molti altri titoli di Capcom, come ad esempio Resident Evil 4 e 5, Dragon’s Dogma Dark Arisen, Devil May 4 e molti altro ancora. Una carrellata decisamente notevoli di titoli, tutti in grande offerta ma solo fino al prossimo 5 ottobre. Potete trovare l’elenco completo seguendo il link qui sotto.

» Clicca qui per tutti i titoli Capcom in offerta fino al 88% su GamersGate «

