Ricevi fino a 500€ di rimborso acquistando un televisore Samsung!

Mentre continuano le principali offerte dedicate al Black Friday, da MediaWord è cominciata una promozione che prevede un rimborso fino a 500€ sull’acquisto di un televisore QLED Samsung fra alcuni proposti dal portale, con opzioni 4K e perfino 8K a prezzi scontati fino al 40%. Per aderire a questa promozione dovrete acquistare uno dei televisori proposti entro il 30 novembre compreso e registrarlo sul sito Samsung Members entro il 15 dicembre.

Una volta completati questi semplici passaggi, entro 45 giorni dalla mail di convalida riceverete l’importo che varierà in base alla tipologia di televisore Samsung acquistato, partendo da un minimo di 200€ fino ad un massimo di 500€. Questa promozione può esser utilizzata una sola volta per ogni utente, non è cumulabile con altre iniziative dello store, e se volete leggere tutti i termini e condizioni vi invitiamo a visitare l’apposita sezione della promozione.

Fra queste offerte possiamo trovare televisori di tutte le dimensioni e budget, ma l’offerta che ci sentiamo di consigliarvi riguarda il televisore Samsung QE55Q95T che oggi può esser acquistato anche con uno sconto di oltre 800€, ossia a 1.382,00€. Il suo particolare design boundless su 4 lati, rende questo televisore da 55 pollici elegante e perfettamente in grado di integrarsi con la stanza, anche grazie al cavo One invisible connection, che permette anche di utilizzare un solo cavo in caso di fissaggio al muro.

Samsung QE55Q95T con la sua tecnologia Direct full Array + ed il Quantum HDR è in grado di controllare ed analizzare la retroilluminazione di ciascuna zona per dare più profondità ad ogni scena, riproducendo colori ricchi e luminosi anche nelle scene più dettagliate. Grazie all’Ultra Viewing Angle sarà possibile cogliere il massimo dall’esperienza visiva in qualsiasi punto dell’ambiente circostante, grazie al potente processore Samsung 4K che gestisce la luminosità e controllo dell’audio dei dialoghi ottimizzandoli in tempo reale in base alle scene.

I televisori Samsung coinvolti in questo cashback di MediaWorld sono molti e tutti con caratteristiche differenti, perciò il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione così da trovare quello giusto per voi. Infine, prima di lasciarvi alle prese con pollici e risoluzione del vostro prossimo televisore, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

