Ricevi fino a 700€ se acquisti una Smart TV Samsung Neo QLED

Come saprete, passare ad una tecnologia si rivela spesso un’operazione molto costosa, ma sfruttando le occasioni in rete si riescono a risparmiare cifre notevoli. È il caso di una delle tante promozioni di Mediaworld, che interesserà coloro i quali vogliono portare nel proprio salotto uno dei nuovi televisori Samsung Neo QLED. Valida fino al 12 settembre, la promozione vi permetterà di ricevere un rimborso fino a 700,00€ qualora acquistiate una delle 14 smart tv selezionate per questa iniziativa.

Se siete amanti delle smart tv, saprete che i Samsung Neo QLED sono ad oggi alcuni dei migliori televisori che potete comprare, dal momento che vantano una tecnologia estremamente complessa, che vi permette di ottenere la qualità tipica di un pannello OLED ma con il vantaggio di avere una luminosità altissima che, pensate, potrebbe arrivare anche a 1.700 nits. Questo si traduce in una visione delle immagini perfetta anche in ambienti molto luminosi.

Per quanto riguarda i dettagli della promozione, vale la pena sottolineare che i modelli Samsung Neo QLED che vi permetteranno di ricevere il rimborso di 700€ sono quelli con pannello 8K, vale a dire quelli con dicitura QE85QN900ATXZT, QE75QN900ATXZT, QE65QN900ATXZT, QE85QN800ATXZT, QE75QN800ATXZT e QE65QN800ATXZT. I restanti modelli Samsung Neo QLED, invece, vi permetteranno di ricevere un rimborso pari a 500€.

Per ricevere l’importo previsto, occorrerà registrare l’avvenuta transazione su Samsung Members entro e non oltre il 27 settembre 2021, caricando la prova d’acquisto accompagnata da una foto che ritrae il numero seriale del televisore. Una volta che vi sarà convalidato l’acquisto, riceverete il rimborso direttamente sul vostro conto entro 45 giorni. Come è facile intuire, si tratta di un’ottima occasione per acquistare uno dei nuovi Samsung Neo QLED, a maggior ragione ora che diversi modelli vengono persino proposti a prezzi scontati da Mediaworld, il che equivale ad ottenere un doppio sconto.

Vi lasciamo, dunque, direttamente il link dal quale potrete valutare voi stessi il televisore che più si adatta alle vostre esigenze, oltre alla pagina del regolamento completo che vi consigliamo di leggere attentamente. Infine, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali Telegram, in particolare quelli dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

