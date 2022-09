Se avete bisogno di cambiare oppure migliorare l’arredamento in casa vostra, magari rinnovando una stanza o due, le super promozioni disponibili da eBay sono proprio ciò che fa al caso vostro. Lo store sta proponendo tantissimi elementi di arredo di ottima qualità, con sconti che superano addirittura il 30%!

I prodotti in offerta sono davvero moltissimi, partendo da numerosi mobili da decoro, eleganti e raffinati, fino ad articoli per la camera da pranzo, per la cucina e ovviamente anche per la vostra camera da pranzo. Dato che stiamo parlando di offerte davvero imperdibili, in grado di soddisfare ogni gusto e ogni budget, il nostro consiglio è di non farvi scappare assolutamente i ribassi fintanto che sono così vantaggiosi!

Se, per esempio, state cercano un divano dal design raffinato e che non occupi troppo spazio, vi proponiamo il modello Irvine da 2 posti disponibile ad appena 369,95€ invece di 529,95€, per un risparmio totale di ben 160,00€. Si tratta di un divano dall’inconfondibile stile nordico, appartenente al marchio Le Roi du Relax. Il complemento perfetto per creare un’atmosfera accogliente in casa e rendere ancora più rilassanti i momenti da passare in compagnia! Le dimensioni contenute, inoltre, lo rendono ideale per i salotti più piccoli o per un ufficio.

A caratterizzare il modello Irvine sono, in particolare modo, le sue forme tondeggianti e lineari che creano una piacevole unione con l’imbottitura, dall’aspetto morbido e confortevole. La struttura portante, così come i piedini, è realizzata in solido legno di faggio che rende il divano robusto e resistente. Lo schienale, invece, è largo e avvolgente ed offre una seduta comoda e rilassata per 2 persone, grazie anche ai braccioli e al soffice cuscino aggiuntivo che invitano immediatamente a sedersi. Non meno importante, potrete scegliere tra ben 4 colorazioni: blu, giallo, grigio scuro e grigio!

Se siete interessati a dare uno sguardo ai prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di inizio settembre, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina eBay che vi abbiamo comodamente linkato.

