Mentre ci avviamo lentamente verso il periodo del Black Friday, continuano a stupirci le promozioni attive su prodotti tech ed elettrodomestici di ogni tipo, perfetti per ogni esigenza. Gli sconti in corso sono moltissimi e le proposte con un ottimo rapporto qualità/prezzo sono davvero imperdibili, soprattutto se state pensando di cambiare la vostra lavatrice, la vostra asciugatrice oppure il vostro frigo con dei prodotti in grado di assicurarvi il minor consumo possibile!

Per questo, abbiamo pensato di stilare una lista con alcuni dei prodotti più interessanti, non solo per il ribasso attivo ma anche perché si tratta di articoli che appartengono alla classe energetica A. In caso non lo sappiate, le classi energetiche vanno dalla A (per gli articoli più efficienti) fino alla G (per quelli case meno efficienti). Proprio per questo, le 5 proposte di oggi, infatti, sono tutte le migliori, se state pensando a un modo pratico per contrastare il rincaro delle bollette!

Asciugatrice Candy ROE

Ideale per chi non ha molto tempo, l’asciugatrice Candy ROE è dotata di una vasta serie di cicli rapidi ed efficienti, da 30 a 90 minuti di durata e ben 40 programmi tra cui scegliere. Potrete decidere la modalità che preferite per asciugare i vostri capi anche in modalità smart, direttamente con l’app Candy hOn per Android e iOS. Non solo vi assicura un’efficienza energetica altissima, essendo classe A, ma è anche in sconto a soli 450,00€ invece di 480,00€.

Frigorifero Beko RCNA366E60XBN

All’interno di questa lista non poteva mancare un frigorifero, tra i prodotti con un consumo più rilevante in casa, dato che si tratta di un elettrodomestico attivo praticamente tutto il giorno. Questo meraviglioso ed elegante modello Beko da 324 L è dotato di una comoda apertura a 90°, per darvi maggior spazio possibile mentre inserite e organizzate la spesa al suo interno. Inoltre è dotato di un comodissimo display multifunzione, pensato per mostrarvi i gradi in tempo reale. Ovviamente si tratta di un frigorifero con con classe energetica A ed è in sconto a 460,42€ invece di 479,00€.

Lavatrice Beko WUX61032W

Se state cercando una lavatrice dalla capienza non troppo alta ma particolarmente efficiente, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello Beko WUX61032W, con caricamento frontale e in grado di lavare 6Kg di vestiti in un solo ciclo. Non solo riesce a raggiungere ben 1000 Giri/min, per pulire i capi in profondità, ma al momento è disponibile a 254,21€ invece di 259,78€

Condizionatore Olimpia Splendid OS-C/SEMLH12EI

Questo condizionatore Olimpia, disponibile al prezzo di 399,00€ invece di 429,00€, è un Monosplit Inverter a parete alta con gas refrigerante R32 ad alte prestazioni e massima efficienza ecologica. Il modello Splendid, si occupa di distribuire l’aria in modo differente in base alle stagioni e modifica rapidamente la temperatura nella vostra stanza, pur non consumando molto. Inoltre, potrete sfruttare dei cicli di sterilizzazione ad alta temperatura, per prevenire la formazione di batteri e migliorare la qualità dell’aria in casa vostra! Non meno importante, potrete gestire tutte le sue funzionalità dall’app per smartphone, anche mentre siete fuori.

Cappa aspirante Ciarra CBCS6102

Questa cappa aspirante Ciarra è dotata di ben 4 livelli di potenza, la comoda funzione boost e una portata fino a 650 m³/h . Inoltre, avendo delle dimensioni piuttosto ridotte, si adatta facilmente al vostro spazio in cucina pur mantenendo l’aria fresca e pulita. Non meno importante, sfrutta la doppia modalità di ventilazione, canalizzata all’esterno con tubo di scarico da 1,5 m. In alternativa, potrete convertire la cappa in ductless, grazie ai filtri a carbone funzionali CBCF003 messi a disposizione dal brand. I filtri sono realizzati in alluminio di alta qualità, in modo tale da rimuovere grasso e fumi in modo più efficace possibile! Potrete portarla a casa a soli 175,99€ invece di 205,99€, grazie a un semplice coupon da spuntare sulla pagina del prodotto.

