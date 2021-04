Rinnova la tua casa con Mediaworld: sconti imperdibili su tanti elettrodomestici!

Come avete avuto modo di vedere sia con eBay che Amazon, i principali portali sembrano non risentirne degli sforzi del periodo pasquale, sebbene la quantità di offerte sia inferiore rispetto alla media. Al netto di ciò, Mediaworld ha fatto in modo che gran parte del suo catalogo contenga sconti degni di nota, al punto da dimezzare il prezzo di molteplici elettrodomestici, i quali si vanno ad aggiungere alle offerte del giorno ed alle proposte inerenti gli umidificatori e purificatori.

Una delle offerte più interessanti di questa nuova iniziativa è quella dedicata al frigorifero LG GBP62DSNFN, che viene venduto a 511,00€ invece di 1.349,00€. Un crollo di prezzo enorme, per quello che è un frigorifero di grande livello, la cui forma allungata lo rende adatto alla maggior parte delle cucine, occupando poco spazio ma al col tempo permettervi di inserire una grossa quantità di alimenti.

Un frigorifero dalle grandi capacità, quindi, la cui tecnologia “No Frost” rappresenta solo la punta dell’iceberg, dal momento che alla base di LG GBP62DSNFN vi sono tutta una serie di ottimizzazioni e funzionalità che permetteranno agli alimenti di essere conservati in modo perfetto. Un esempio è il Fresh Converter, che è in grado di portare la temperatura del cassetto fino a 0 gradi, in modo da ottenere una conservazione ottimale di carne, pesce e verdura senza l’ausilio del congelatore.

Una grande attenzione ai dettagli è stata riservata anche alla parte costruttiva, la quale vanta speciali guarnizioni studiate da LG, che impediscono la formazione di muffe e batteri, dandovi la sicurezza che i vostri piatti mantengano sempre il loro sapore e odore originale. A questo si aggiunge l’enorme dimensione degli scomparti interni, di cui uno pensato per riporre le confezioni più abbondanti. Un modello, dunque, capace di offrire prestazioni all’avanguardia e un’ottima capienza, la cui offerta dovrebbe interessare chiunque aspettava l’occasione giusta per cambiare il proprio frigorifero.

Vi ricordiamo, però, che le occasioni disponibili in questa promozione coinvolgono anche altri prodotti che vi consigliamo di scoprire sulla pagina dedicata, ma non prima di aver dato un'occhiata alla nostra lista personalizzata in calce, dove abbiamo selezionato gli sconti migliori.

