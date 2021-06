Risparmia 400€ su Samsung Galaxy Note 20 Ultra su eBay

Inizia ufficialmente un nuovo mese in cui tutti non vedono l’ora di ricevere conferme in merito al prossimo Prime Day ma, come già ribadito in altre occasioni, non bisogna togliere l’attenzione sulle offerte attuali, perché diversi portali potrebbero avere numerosi assi nella manica da tirare fuori in anticipo e, comunque, promozioni come Gli Imperdibili di eBay offrono sempre ottime tornate di offerte, permettendovi di risparmiare su tantissimi prodotti.

Una delle occasioni più interessanti di oggi vede il ritorno di Samsung Galaxy Note 20 ma, a differenza della recente occasione in cui il protagonista era il Galaxy Note 20 standard, il portale ha deciso oggi di scontare il modello Ultra, ossia la variante più raffinata e costosa della popolare serie Note di Samsung, proponendola a 919,99€ invece di 1.199,00€, prezzo che il portale aveva già precedentemente scontato visto che il prezzo originale di questo smartphone è di ben 1.329,00€. Proprio come il modello standard, parliamo di uno smartphone in grado, in alcuni casi, persino di sostituire un notebook, grazie alle sue caratteristiche avanzate, all’enorme display e alla S-Pen.

Il già ottimo schermo da 6,7 pollici del modello base viene ulteriormente ingrandito e migliorato, arrivando ad una diagonale di ben 6,9 pollici con risoluzione 1440 x 3088 pixel, una delle più alte presenti su uno smartphone. Caratteristiche come queste potrebbero renderlo uno smartphone non adatto a tutti, ma l’obiettivo di Samsung Galaxy Note 20 è proprio quello di proporre agli utenti più esigenti una soluzione capace di offrire una produttività senza pari.

Come saprete, dotarsi di un Samsung Galaxy Note 20 significa avere in tasca non solo uno smartphone qualsiasi, ma un dispositivo che integra una suite software da computer desktop. Ovviamente, è perfetto anche per il gaming mobile e monta un modulo fotografico ai vertici della categoria, con sensore principale da 108MP e teleobiettivo.

Insomma, all’interno di Samsung Galaxy Note 20 Ultra c’è il meglio della tecnologia attuale. Chiaramente, il prezzo è alto ma acquistare a meno di 1.000€ un dispositivo di questa portata vuole dire fare un ottimo acquisto. Prima di lasciarvi alla nostra lista delle offerte personalizzata in calce, vi informiamo che lo stock del venditore è molto limitato, motivo per cui cercate di non indugiare troppo qualora siate interessati a questo specifico modello. Infine, non dimenticate di iscrivervi sui nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, dove sarete costantemente aggiornati sulle migliori promozioni del momento. Buono shopping!

