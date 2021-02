Risparmia centinaia di euro sulle TV Samsung grazie a Yeppon!

Dopo una settimana ricca di offerte, non potevano certo mancare ottime opportunità anche per questo weekend, che vede Yeppon proporre una promozione molto interessante dedicata alle smart TV Samsung, valida però solo oggi e domani. Ebbene, se per questa prima parte del 2021 avete deciso di sostituire il vostro televisore con un modello di ultima generazione, sarete felici di sapere che Yeppon vi permetterà di risparmiare non solo centinaia di euro tramite gli sconti tradizioni, ma anche un ulteriore 10% grazie al codice sconto SCONTOTV0221, sfruttabile sui modelli aderenti all’iniziativa.

Grandi sconti, dunque, i quali coinvolgono la maggior parte dei televisori Samsung, nonché il modello futuristico The Sero QE43LS05TAU da 43 pollici, il quale è stato recentemente protagonista sulle nostre pagine e che vogliamo riproporvi in questa occasione, dal momento che gode di un crollo di prezzo importante, oltre alla possibilità di ricevere un rimborso di ben 300€ direttamente sul vostro conto bancario che, a conti fatti, vi farà costare questo TV solamente 780€ invece di 1.529,99€. Una vera e propria offerta bomba, ma scopriamo brevemente in che modo il prezzo ha subito un calo così enorme.

Innanzitutto, come già anticipato, il valore di questo televisore ammonta ad oltre 1.500€, con lo sconto di ben 330€ messo in atto dal portale il prezzo crolla a 1.199,99€. A questo punto, entra in gioco lo sconto del 10% proveniente dal codice SCONTOTV0221 che fa crollare il prezzo di altri 120€ circa. A questo occorre sottrarre successivamente, qualora decidiate di registrare il vostro acquisto, la bellezza di altri 300€ grazie al cashback di Samsung valido fino all’8 marzo, ed ecco che arriviamo a circa 780€, cifra che possiamo ritenere irrisoria per questo specifico modello, il quale si contraddistingue dai classici televisori per essere in grado di ruotare su sé stesso, rivelandosi forse l’unico modello al mondo ad offrire questa possibilità.

Per permettere ciò, il Samsung The Sero QE43LS05TAU viene montato su una piattaforma che ne permette uno spostamento comodo e senza grattacapi. Per il resto, questo concentrato di tecnologia vanta un pannello QLED e altoparlanti da 60W a 4.1 canali con tecnologia Dolby Digital Plus, risultando perfetta tanto per la visione di film in altissima definizione quanto per il gaming.

Insomma, un weekend dalle grandi occasioni per gli amanti dell’intrattenimento, che potranno finalmente acquistare smart TV di un certo livello a costi sì importanti ma decisamente vantaggiosi in rapporto alla qualità offerta. Per conoscere tutte le altre occasioni vi consigliamo di visitare la pagina dedicata, ricordandovi che in calce troverete alcune delle migliori offerte. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

La nostra selezione prodotti

