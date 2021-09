Risparmia fino a 15€ su cialde, capsule e caffè in grani con questo codice sconto!

Dopo avervi proposto alcune delle principali offerte del giorno per questo mercoledì, dedicate ai prodotti tech, scopriamo adesso quella che è un’interessante iniziativa proposta da eBay, che vi permetterà che permetterà a tutti gli interessati di risparmiare 5,00€ su capsule e cialde del caffè, sfruttando un codice sconto, a patto che facciate una spesa minima di 25,00€.

Valida fino alle ore 23:59 del 30 settembre, la suddetta promozione si basa – come specificato nel paragrafo precedente – sul coupon “ILOVECOFFEE”, da inserire nell’apposita sezione prima di procedere con il pagamento. Ma prima di consultare il catalogo, è bene sottolineare che il coupon è compatibile solo sui prodotti presenti nella pagina dedicata.

Nel caso in cui voi siate appassionati di caffè e vogliate acquistare una macchina per preparare il vostro caffè, vi suggeriamo caldamente di prendere visione delle nostre guide agli acquisti, in particolar modo a quella relativa l’acquisto delle migliori macchine da caffè disponibili sul mercato.

Tra le tantissime proposte, vi segnaliamo quella relativa all’ottima miscela rossa Borbone nel suo formato convenienza da ben 150 Cialde, proposto a soli 25,50€. La miscela Rossa di Caffè Borbone nasce dalla selezione delle migliori qualità di caffè e dall’attento dosaggio. Si tratta di una miscela decisa, forte e corposa, per un espresso che dà la carica. Grazie a queste caratteristiche, la miscela rossa rappresenta la soluzione ideale per darvi la giusta carica di energia.

In alternativa vi proponiamo il formato convenienza da 200 capsule Borbone miscela nera ora in vendita a 33,20€. A rendere eccellente tale miscela per gusto, aroma e cremosità contribuiscono sia il perfetto dosaggio di Robusta sia il grado di tostatura sia il giusto periodo di stagionatura in magazzino. Invece, qualora foste indecisi nell’acquisto, vi suggeriamo di prendere in considerazione il formato convenienza di Lavazza a Modo mio con 360 capsule, che con una spesa di 71,00€ permetterà a voi e al vostro palato di scoprire gli aromi e i gusti fra le 8 miscele di caffè disponibili.

Vi sono tante varietà di caffé da poter scoprire e acquistare a prezzi davvero vantaggiosi, motivo per cui vi invitiamo caldamente a visitare la pagina dedicata alla promozione, affinché possiate decidere quali capsule e cialde portarvi a casa

N.B: inserire il codice sconto ILOVECOFFE nell’apposita sezione per ricevere lo sconto. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

