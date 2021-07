Risparmia fino al 15% su AutoCAD, AutoCAD LT, Revit LT Suite

Se da una parte abbiamo una leggera diminuzione delle offerte, tipica del periodo estivo, dall’altra abbiamo il ritorno di quella che è una promozione orientata ai professionisti dell’edilizia, i quali avranno modo di acquistare una delle soluzioni di Autodesk risparmiando fino al 15%, una percentuale che, nonostante possa sembrare bassa, vi permetterà di risparmiare diverse centinaia di euro, ma solo fino al 16 luglio.

Un’occasione da non perdere per chi dovrà rinnovare l’abbonamento o per chi vuole approcciarsi e imparare ad usare software avanzati come AutoCAD, AutoCAD LT e Revit LT Suite, che sono tra i più popolari della categoria. I motivi che spingono molti esperti del settore a scegliere le soluzioni di Autodesk sono chiari e si limitano al fatto che probabilmente non esistono software migliori per creare progetti e modellazioni 3D accurate.

Ad esempio, prima di organizzare il lavoro, gli architetti, ingegneri e professionisti dell’edilizia potranno creare il loro progetto all’interno di AutoCAD e mostrarlo ai clienti, i quali avranno modo di farsi un’idea chiara di quello che sarà il risultato finale, suggerendo di apportare modifiche, qualora ce ne siano, prima che partano i lavori di costruzione. Il tutto potrà essere creato sia in 2D che 3D, a seconda del progetto o le esigenze del cliente.

Insomma, un’offerta che dovrebbe interessare chiunque si occupi di questo settore, la quale potrà essere considerata senz’altro come un buon investimento per la vostra attività, i cui frutti quasi sicuramente non tarderanno ad arrivare. Ciò detto, prima di scoprire le prossime offerte odierne, vi ricordiamo di seguirci su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

