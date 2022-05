Se siete alla ricerca di prodotti eccezionali per la cura della vostra pelle, vi consigliamo di dare uno sguardo alle promozioni disponibili sullo store CurrentBody con sconti che toccano anche il 20%. Si tratta di uno dei marchi più utilizzati anche nel mondo delle star: le maschere, creme e lozioni del brand sono tra i must-have dai make-up artist professionisti e vengono ampiamente apprezzate da attrici come Kaley Cuoco e top model come Suki Waterhouse.

Fino alla fine di maggio potrete ottenere degli sconti utilizzando due semplici coupon! Il primo è CBTOM20 e vi assicura il 20% di sconto sulla rivoluzionaria maschera di fototerapia a luce LED, il secondo è CBTOM15 e vi garantirà il 15% in meno su qualsiasi prodotto sceglierete dalla selezione di articoli CurrentBodySkin, esclusa la linea Dermalux Flex MD. Vi basterà accedere o creare un account sulla pagina dello store, aggiungere tutto al carrello, copiare e incollare il codice in fase di checkout e attendere che il prezzo totale scenda automaticamente prima di pagare!

Il brand CurrentBody è pioniere nella realizzazione di tecnologie rivoluzionare in ambito cosmesi e punta da anni a offrire la più ampia selezione di prodotti elettrici sicuri e clinicamente testati per la salute e la bellezza del vostro viso e del vostro corpo. Nella categoria dedicata agli sconti, potrete scegliere tra dispositivi di ogni tipo tra cui compresse al collagene, sieri all’acido ialuronico, gel rassodanti e molto altro ancora. Ma, tra le proposte più interessanti, c’è proprio la maschera di fototerapia a luce LED di cui vi abbiamo parlato, disponibile a 264,00€ invece di 329.00€ grazie al codice sopracitato. Questo prodotto sfrutta una tecnologia anti invecchiamento assolutamente impareggiabile, in grado di mostrare i primi risultati a distanza di poche settimane. Per ottenere il massimo successo unisce questa terapia alla luce rossa e infrarossa, migliorando del 35% l’aspetto delle vostre rughe, la tonicità della pelle e la produzione di nuovo collagene.

Ma come funziona nel dettaglio questo articolo CurrentBody e perché è così unico? La luce infrarossa riesce a lavorare al di sotto della superficie della pelle, penetrando in profondità per migliorarne la circolazione, aumentare il flusso sanguigno e l’ossigenazione delle vostre cellule. Il risultato è una cute estremamente nutrita, sana e visibilmente luminosa. Il 95% dei clienti ha affermato di aver avuto un vero e proprio cambiamento della struttura e dell’elasticità del proprio volto grazie a questa maschera e, grazie a moltissimi studi clinici, il prodotto in questione è riuscita addirittura a vincere 3 premi: il Cosmopolitan Beauty Awards 2020, Woman & Home Beauty Awards 2020 e Pure Beauty Awards 2.

