Imperdibile sconto del 17% su questa ottima bilancia smart!

Se, con l'inizio del nuovo anno, avete voglia di rimettervi in forma dopo, così da smaltire i bagordi di fine 2023, allora vi suggeriremmo di non perdere l'occasione di acquistare questa splendida bilancia smart a marchio Renpho Elis 1, che con il suo monitoraggio di oltre 13 parametri corporei, rappresenta la compagnia ideale da affiancare ad un po' di sano esercizio fisico. Un prodotto tech, ma decisamente utile e ben fatto, che grazie al portale è in sconto, oggi, a soli 27,99€, con un taglio al prezzo del 15% rispetto al costo originale di 39,99!

RENPHO Elis 1, chi dovrebbe acquistarla?

A lungo tra le indiscusse protagoniste della nostra lista relativa alle migliori bilance smart del mercato, la RENPHO Elis 1 è una bilancia smart dal prezzo abbordabile, ma dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, perfetta per gli appassionati di fitness, ma anche per coloro che, semplicemente, desiderano tenere traccia della propria salute con precisione. Questa bilancia smart, infatti, è in grado di monitorare 13 diversi parametri della vostra salute fisica, tant'è che oltre alla funzione relativa al peso, potrà offrirvi un prospetto anche su altri dati essenziali, come l'indice di massa corporea (BMI), la percentuale di grasso e molto altro, tutti registrabili tramite l'efficace applicazione Renpho Health.

Facilissima da usare, ed alimentata da una batteria interna con ricarica USB, la Renpho Elis 1 è anche compatibile con i più diffusi sistemi di traciamento dati corporei via APP, come Samsung Health, l'App Salute di Apple e Google Fit, ed è realizzata con una splendida piattaforma antiscivolo in vetro temperato, dotata di tecnologia "step-on", che offre misurazioni precise con incrementi di 0,05 kg e una capacità massima di 180 kg.

Parliamo, dunque, di un prodotto davvero utile e ben fatto che, venduto com'è ad un costo decisamente accessibile, rappresenta certamente un ottimo investimento per la propria salute, ed è per questo che ve ne consigliamo caldamente l'acquisto!

