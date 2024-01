Prezzo TOP su questo LEGO Technic! (-19%)

Se siete appassionati di corse automobilistiche e desiderate celebrare i 100 anni di competizioni a Le Mans, sicuramente troverete irresistibili alcuni set LEGO Technic, rinomati per la loro fedele riproduzione delle vetture più iconiche, sia moderne che storiche. Tra le creazioni più affascinanti dell'era contemporanea spicca la PEUGEOT 9X8 Hybrid, la cui versione LEGO in scala 1:10 è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto quasi del 20%, consentendovi di aggiungerla alla vostra collezione a 161,04€ anziché 199,99€.

LEGO Technic PEUGEOT 9X8 24H Le Mans, chi dovrebbe acquistarlo?

Per i veri appassionati del mondo dell'automobilismo e del celebre circuito di Le Mans, il LEGO Technic PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar rappresenta un'opportunità imperdibile per immergersi nella storia delle gare più iconiche. Questo modellino in scala 1:10 è un tributo al centenario delle competizioni a Le Mans, una scelta regalo ideale per coloro che amano ricreare con le proprie mani la magia delle corse automobilistiche, o per chi desidera aggiungere un pezzo da collezione unico al proprio arredamento.

I particolari come il motore V6, le porte che si aprono, il realistico sterzo e le sospensioni progettate apposta per questo modellino, unite agli elementi che si illuminano al buio, vi catapulteranno nell'atmosfera delle leggendarie 24 ore di Le Mans. Si tratta quindi di un set pensato per chi cerca una sfida costruttiva di alta qualità e per gli estimatori di dettagli autentici.

Le grafiche adesive ufficiali PEUGEOT e degli sponsor arricchiscono ulteriormente il livello di realismo, facendovi sentire parte della squadra di gara. Non è solo un gioco, è un pezzo di storia automobilistica da montare, ammirare e tramandare, che va a soddisfare il desiderio di perfezione e celebrare il fascino eterno delle corse.

