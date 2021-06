Risparmia su ricambi e accessori auto e moto grazie a questo coupon eBay!

Dopo aver dato uno sguardo alle offerte giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, è giunto il momento di segnalarvi tutte quelle promozioni che talvolta non sono facilmente visibili negli store, come nel caso dell’iniziativa di eBay che coinvolge ricambi e accessori auto e moto, appartenenti ai migliori marchi del settore. In questo articolo andremo a vedere come ottenere un prezzo vantaggioso e quelli che sono i migliori prodotti in offerta.

Innanzitutto, il buono in questione è valido dal 31 maggio 2021 e lo sarà fino al prossimo 13 giugno 2021 alle ore 23:59. Il suo valore è pari al 10%, e permette di abbattere il prezzo di un prodotto promozionato fino ad uno sconto massimo di 50€. Per poterlo riscattare, è necessario aggiungere al carrello un articolo valido, e successivamente inserire il codice “PITSTOP21” nel campo dedicato. eBay, consente di pagare sia con il proprio account PayPal oppure con la carta di credito/debito.

Come di consueto per il portale, la lista dei prodotti è praticamente infinita ma, tra le varie, vi consigliamo l’offerta dedicata al borsello regolabile da gamba sviluppato da Givi che, attualmente, è disponibile a soli 21,00€. Con il buono “PITSTOP21“, il prezzo di vendita scende a 18,90€. Seppur si tratti di uno sconto di poco conto, possiamo essere certi che questo accessorio saprà donarvi qualche soddisfazione, soprattutto nelle situazioni in cui bisogna trasportare diversi oggetti.

Questo prodotto è dotato di una tasca interna e di una tasca esterna, ed è dunque ideale per portare con sé chiavi, smartphone e portafogli, durante un viaggio di breve o di lunga durata. Inoltre, grazie alla cintura da vita staccabile, può essere facilmente agganciato anche alla cintura o al passante del pantalone.

Insomma, come specificato nei paragrafi precedenti, il borsello in questione sarà sicuramente un ottimo compagno di viaggio, motivo per cui vi consigliamo di darci uno sguardo. Ciò detto, senza indugiare ancora oltre, vi raccomandiamo di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo, e di seguirci su Telegram ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B.: i prezzi riportati in bassi non comprendono lo sconto che sarà applicato dal codice sconto!

