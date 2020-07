Risparmia su tantissimi prodotti grazie all’extra sconto di ePrice!

ePrice ha inaugurato una nuova ed interessantissima tornata di sconti che coinvolge tantissimi prodotti del suo catalogo, con sconti che possono toccare anche il 50% con un extra sconto aggiuntivo del 10% direttamente a carrello. Nella promozione sono disponibili piccoli e grandi elettrodomestici, smart TV e tanto altro ancora. L’offerta termina a mezzanotte, di conseguenza vi invitiamo ad affrettarvi per non perdere questa occasione.

Fra le varie offerte disponibili nel grosso catalogo ePrice, vi segnaliamo la Smart TV di Philips da 50 pollici. Si tratta di un televisore che vanta un pannello LED con risoluzione in 4K UHD, che garantisce ottime prestazioni non solo nella fruizione dei contenuti multimediali, ma anche nella riproduzione di film e serie televisive on-demand, grazie al suo processore P5 Perfect Picture gestito dal sistema operativo AndroidTV. Come se non bastasse, questo dispositivo è pienamente compatibile con HDR10+, e supporta pienamente le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos. Se siete interessati, potete acquistare questo televisore a 589,99 euro.

Un altro prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo è il notebook HP 250 G7. Si tratta di un portatile che garantisce ottime performance grazie al suo processore Intel Core i3-8130U abbinato a 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di memoria interna (in parte occupata dal sistema operativo Windows 10 Pro). Questo portatile, inoltre, è equipaggiato da uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione in HD, adatto alla visione di contenuti multimediali di ogni genere. Il suo prezzo è di 579,99 euro, ma scende solo per oggi a soli 529,99 euro.

Visto il gran numero di prodotti promozionati compatibili con l’offerta di ePrice, abbiamo stilato una selezione dei migliori articoli da acquistare. Tuttavia, se siete interessati alla lista completa, potete consultarla al seguente indirizzo. Infine, vi invitiamo a seguirci su Telegram per non perdere tutte le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

N.B.: l’extra sconto del 10% verrà calcolato direttamente a carello

