Se state pensando a un modo per risparmiare sulla bolletta invernale senza rinunciare al caldo tepore di casa, il nostro consiglio è di approfittare degli sconti attivi sui prodotti Tado° per le Offerte di Settembre Amazon! Grazie alle promozioni in corso potrete acquistare numerosi termostati intelligenti, dai più semplici fino ai più performanti, in ribasso anche fino al 41%.

Potrete scegliere comodamente tra diversi modelli dell’azienda tedesca, specializzata nello sviluppo di tecnologie, prodotti e servizi che favoriscono la riduzione del vostro consumo energetico. Dato che stiamo parlando di promozioni davvero imperdibili se avete intenzione di assicurarvi un mega risparmio durante l’inverno, vi invitiamo a completare i vostri acquisti fintanto che gli sconti sono ancora attivi!

Tra i termostati con il miglior rapporto qualità/prezzo c’è indubbiamente lo Starter Kit Climatizzazione Intelligente V3+ disponibile a 74,99€ invece di 99,99€. Questo dispositivo vi permette di gestire il riscaldamento casalingo in qualsiasi momento della giornata, grazie alla possibilità di connetterlo direttamente al proprio smartphone, attraverso l’applicazione proprietaria per Android e iOS.

Acquistare un termostato smart come questo, vi consente di ridurre drasticamente gli sprechi energetici, lasciandovi decidere quando programmare la temperatura perfetta per ogni stanza, anche mentre siete fuori casa. Non meno importante, è compatibile con la maggior parte degli impianti, dalle caldaie a gas fino a quelle a condensazione. In più, il modello V3+ è dotato anche di numerose funzioni opzionali: dati meteo, report di risparmio energetico, la comodissima funzione riscaldamento rapido per le giornate più fredde e molto altro ancora!

Se siete interessati a dare uno sguardo anche agli altri articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di inizio settembre, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon che vi abbiamo comodamente linkato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!