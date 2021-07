Ritorna il Fuoritutto su ePrice con sconti fino al 50%

Vi segnaliamo che, oltre alla promozione di ePrice relativa ai frigoriferi a prezzi da Black Friday, sul portale continuano le offerte dedicate ai grandi elettrodomestici, stavolta però coinvolgendo, nello specifico, anche lavatrici e asciugatrici. Sullo store, infatti, è possibile acquistare per un periodo di tempo limitato molti articoli a prezzi decurtati fino al 50%, con tanto di tasso zero in caso di finanziamenti, e con la consegna gratuita!

Come da tradizione per il portale, la lista degli articoli attualmente promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi segnaliamo quella dedicata all’asciugatrice Bosch Serie 4 AutoDry (modello WTH85V17IT), che potrete acquistare a 399,99€ anziché 799,98€, dopo uno sconto del 50%, l’equivalente di ben 399,01€!

La potente asciugatrice Bosch Serie 4 rappresenta un concentrato di tecnologia e sensori, a partire dal Sensitive Drying System. Questa funzione promette un’asciugatura impeccabile, perché il bucato viene asciugato con aria calda proveniente da tutte le direzioni, permettendo dunque di ottenere un risultato difficilmente raggiungibile da altri prodotti di questo segmento di mercato.

L’asciugatrice Bosch WTH85V17IT garantisce anche ottime prestazioni con i capi realizzati in lana. Difatti, vengono avvolti dal cestello per poter eliminare l’infeltrimento e il restringimento delle fibre. Inoltre, la “funzione lana” riduce il tempo di asciugatura di questi capi d’abbigliamento fino al 75%, e può anche essere utilizzato per altri prodotti come le scarpe da ginnastica.

Insomma, ePrice sta offrendo una selezione di grandi elettrodomestici capace di soddisfare qualsiasi necessità, motivo per cui il nostro consiglio è, come sempre, quello di visitare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare la soluzione perfetta per voi!

