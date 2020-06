Robot aspirapolvere iRobot Roomba i7 e Braava Jet M6 in offerta su Amazon

Vi segnaliamo che su Amazon sono disponibili un paio di offerte sui sempre eccellenti robot per le pulizie a marchio iRobot, con offerte che propongono a prezzo scontato i modelli Roomba i7 e Braava Jet M6. Si tratta di due ottime occasioni per equipaggiare casa con dei fidi alleati nella lotta allo sporco, con il Roomba impegnato nella raccolta della polvere e il Braava dedicato invece al lavaggio dei pavimenti.

Due articoli ottimi, garantiti dall’efficienza e la qualità che ormai ha elevato iRobot ai vertici del mercato dei robot aspirapolvere e che, proprio con il modello i7, ha introdotto nel settore una serie di importanti innovazioni, specie se si prende in considerazione la versione “plus” di questo specifico modello, ovvero il rivoluzionario Roomba i7+, ovvero quello che è l’attuale top di gamma della sua casa madre.

Tornano alle proposte in offerta, stiamo parlando di sconti pari al 33% e 14% rispetto ai prezzi originali, che portano i prodotti Roomba i7 al prezzo di 599,00€ (899,00€ è il prezzo originale) e Braava Jet M6 a 599,00€, in virtù degli iniziali 699,00€. Due prezzi ottimi, specie per ciò che riguarda Roomba i7. Del resto, stiamo parlando di un robot aspirapolvere efficiente e funzionale che, grazie alla tecnologia di navigazione vSLAM, è in grado di raccogliere circa 230.000 dati ogni secondo a supporto della CPU, che utilizza le informazioni così raccolte per mappare dettagliatamente la casa e l’ambiente circostante. Ciò, unito ai sensori Dirt Detect, permette a Roomba i7 di riconoscere persino le zone a più altra concentrazione di sporco, così che il robot possa rivolgere la propria attenzione ad esse, per una pulizia completa e accurata, agli antipodi di molti dei robot sul mercato che si basano, invece, su un passaggio randomico delle superfici.

Insomma, un ottimo prodotto che, assieme all’altrettanto eccellente Braava Jet M6 vi permetterà di avere in casa due alleati fedeli ed efficienti nella pulizia dei pavimenti, permettendovi di mettere del tutto da parte il pensiero delle pulizie di casa, avendo cura solo di impostare come si deve i cicli di pulizia delle superfici la qual cosa, per altro, vi riuscirà estremamente semplice grazie alle funzioni smart di cui entrambi i robot sono dotati di default! Insomma, un’occasione imperdibile con dei prezzi davvero irrinuciabili!

>> Clicca qui per acquistare il Roomba i7 a prezzo scontato <<

>> Clicca qui per acquistare il Braava Jet M6 a prezzo scontato <<

Altre offerte Amazon disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!