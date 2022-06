Appassionati di cucina: attenzione! Su Amazon è infatti disponibile a prezzo scontatissimo, un ottimo robot da cucina, che può tonare utile non solo a chi è alle prime armi tra stoviglie e fornelli, ma anche a chi ha invece una certa dimestichezza in cucina, e cerca ora un nuovo alleato per le proprie preparazioni.

Sul portale, infatti, è in sconto del 47% l’ottimo robot da cucina Bosch MultiTalent 3, che dagli originali 149,00€,è oggi ribassato a soli 78,46€, ovvero con uno sconto di circa 70 euro, pari al 47%!

Equipaggiato con un potente motore da 800 W, Bosch MultiTalent 3 è un robot da cucina completo e, come detto in apertura, anche ampiamente accessoriato, giacché arriverà a casa vostra con un set già incluso di accessori, utili ad affrontare un gran numero di preparazioni diverse.

Lavabili in lavastoviglie, tra i vari accessori troviamo: un disco in acciaio inox per affettare e grattugiare, una lama per impastare, un bicchiere frullatore con capienza da 1 litro, e lame per macinare, tagliare e impastare.

Insomma: tutto l’occorrente per completare il proprio equipaggiamento in cucina, oltre che il supporto di ben 50 diverse funzioni, con cui poter dare fondo alla propria creatività ed alla voglia di sperimentare ai fornelli.

Dotato di due velocità di lavorazione, e della funzione “Pulse”, che permette di lavorare rapidamente persino gli impasti più pesanti (farine dure, semi, o farine miste), Bosch MultiTalent 3 è, in sostanza, un prodotto davvero completo e, per questo, davvero imperdibile, specie perché venduto ad un prezzo davvero ridicolo!

Ciò detto, non ci resta altro da fare che indirizzarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate completare il vostro acquisto rapidamente, o quanto meno prima che il prezzo di questa sedia torni alle origini, o comunque torni a risalire.

