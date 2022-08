Con l’arrivo del mese di agosto arrivano anche le tanto agognate partenze per le vacanze che, come sempre, ci terranno lontani da casa per un po’. Certo, le ferie sono belle, ma al ritorno tocca poi rimboccarsi le maniche per spolverare tutto che, anche al netto di una casa sigillata, la polvere continua comunque ad accumularsi su superfici e pavimenti.

Una soluzione comoda, dunque, potrebbe essere quella di acquistare un pratico e funzionale robot aspirapolvere che, dotato di tecnologia smart, possa essere controllato e programmato anche a distanza e che, magari, sia persino dotato della capacità di svuotarsi da solo.

Certo, i prezzi di questi prodotti non sono sempre accessibili e, specie se si cerca le soluzioni migliori del mercato, si finisce spesso per dover investire ben oltre i 1000 euro. Per fortuna, tuttavia, proprio in occasione di questa estate, iRobot ha deciso di scontare di ben 500 euro il suo aspirapolvere auto-svuotante top di gamma, ovvero lo splendido Roomba S9+!

Parliamo di un aspirapolvere robot che, di norma, costerebbe la bellezza di 1.499,00€ ma che, grazie ad uno sconto applicato direttamente dal produttore sul proprio store ufficiale, è oggi acquistabile a 999,00€, con uno sconto finale di ben 500 euro, e con una consegna entro 36 ore!

Roomba S9+ è un aspirapolvere robot potente ed affidabile, controllabile sia tramite app che assistenti vocali Google e Amazon e, per questo, facilmente programmabile affinché pulisca dove e quando si vuole, anche senza muovere un dito.

Progettato con un design all’avanguardia che rende squadrata la parte anteriore del robot, S9+ è disegnato per arrivare anche in quegli angoli dove la concorrenza non è in grado di raggiungere, cosa possibile anche grazie alla sua particolare spazzola pulisci-angoli, appositamente progettata, ed in grado di rimuovere lo sporto anche lungo i bordi.

Perfetto per qualsiasi tipologia di superficie, tappeti compresi, S9+ dispone di una speciale colonnina di ricarica che, alla fine di ogni ciclo di pulizia, non solo ricarica il robot, ma lo svuota automaticamente della sporcizia raccolta, facendo confluire lo sporco in un vano sigillato (presente nella stessa colonnina), che trattiene il 99% di allergeni, polline e muffe, fino ad un massimo di circa 30 cicli di pulizia.

Dotato di un ottimo sistema di navigazione, che impedisce urti, caduti e danni accidentali, nonché di una IA che ottimizza, di volta in volta, il processo di pulizia della casa, S9+ è, senza mezze misure, il prodotto attualmente ai vertici del suo mercato di riferimento e, per questo, poterlo acquistare a prezzo scontato è un affare da non lasciarsi scappare!

Parliamo, in sintesi, di un prodotto davvero eccezionale che, complice lo sconto applicato di ben 500 euro, costituirà un acquisto non solo comodo, ma anche conveniente, utile sia in questi giorni fuori casa che nel resto dell’anno e, per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistarlo subito, quanto meno prima che esso vada esaurito o, peggio, torni al prezzo originale.

