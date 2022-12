La fine dell’anno è ormai vicina ma, al netto di questo, c’è ancora spazio per qualche acquisto dell’ultimo minuto, grazie ad Amazon, ed alle sue ottime offerte di fine anno che, come vi stiamo raccontando, ci accompagneranno fino al 31 dicembre, ed i cui sconti vi permetteranno di acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi davvero ottimi, anche al netto del lungo periodo di offerte che ha caratterizzato la holiday season.

Varie, dunque, sono le offerte a disposizione ma, a nostro giudizio, poche promozioni sono invitanti come quella relativa alla splendida macchina per il caffè Saeco Xelsis Suprema! Una top di gamma più che degna dell’esperienza da bar, come ben testimoniato dal suo prezzo originale di ben 1.599,99€, oggi in sconto a 1.217,99€, e dunque con un taglio al prezzo di circa 380 euro che, considerato il livello del prodotto, non sono affatto pochi!

Progettata per offrire il miglior caffè possibile, la Saeco Xelsis Suprema è una macchina per il caffè incredibile, tanto da occupare, senza remore, le più alte posizioni del proprio mercato di riferimento, anche a confronto con top di gamma ben più note.

Parliamo di una macchina per il caffè versatile e complessa, munita di un ampio e luminoso display touch a colori, attraverso il quale si può impostare praticamente ogni aspetto delle proprie bevande calde tra cui, ovviamente, il caffè.

La selezione è immensa, e sono ben 22 le bevande disponibili, tra cui molte a base di caffè, tra cui i classici, come il cappuccino, il caffè macchiato ed il tipico espresso. Trattandosi di una macchina per il caffè in grani, la Saeco Xelsis Suprema permette di regolare diverse impostazioni, come anche la grana della macinatura dei chicci, potendo poi salvare le proprie preferenze in uno degli 8 profili disponibili, così che ogni membro della famiglia possa bere il caffè nel modo che preferisce.

Smart e controllabile tramite Wi-fi, la Saeco Xelsis Suprema è anche costantemente aggiornata dalla casa madre, così da integrare nel tempo nuove ricette e funzioni, il tutto in modo indipendente da qualsiasi altro dispositivo, e dunque senza il bisogno di scaricare fastidiose (e spesso inutili) app via smartphone e affini.

Insomma, parliamo di una macchina per il caffè “definitiva”, con un prezzo certamente non per tutti, ma in grado di offrirvi un’esperienza appagante e avvolgente, pari se non superiore a quella da bar!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questa eccezionale macchina per il caffè prima che essa vada esaurita o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!