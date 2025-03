Saldi di primavera Sihoo: fino al 50% su sedie ergonomiche!

Non perdetevi i saldi di primavera Sihoo con sconti fino al 50% su sedie ergonomiche di alta qualità. Sihoo, specialista da 13 anni nel settore, vi offre soluzioni che combinano comodità e tecnologia per migliorare la vostra produttività quotidiana e la salute. Le soluzioni ergonomiche di Sihoo sono ideali per chi soffre di dolori alla schiena o al collo causati da sedute prolungate, ma anche per chi vuole prevenire problemi posturali. La promozione è valida su tutto il sito ma oggi vi consigliamo due modelli speciali.

Sedia ergonomica Sihoo Doro C300

La Sihoo Doro-C300 è la sedia perfetta per chi cerca comodità e supporto durante lunghe ore di lavoro o studio. Grazie al suo design ergonomico, offre un’esperienza di seduta rilassante e naturale, aiutando a mantenere una postura corretta. Il supporto lombare si modella sulla schiena per offrire sempre il giusto sostegno, mentre lo schienale flessibile garantisce un comfort continuo. Il poggiatesta multi-regolabile permette di trovare la posizione ideale per il collo e la testa, riducendo le tensioni e l'affaticamento. Inoltre, i braccioli 4D regolabili si adattano a qualsiasi postura. Un’altra caratteristica innovativa è il telaio intelligente con rilevamento del peso che assicura una reclinazione fluida ed equilibrata, permettendo di trovare facilmente la posizione più comoda. La sedia Sihoo Doro-C300 è offerta a 279,99€ invece di 519,99€ con un ulteriore sconto del 10% con il codice promo XST10OFF.

Sedia ergonomica Sihoo Doro S300

La Sihoo Doro S300 è molto più di una semplice sedia ergonomica: è il risultato di un design innovativo pensato per offrire un'esperienza di seduta mai provata prima. Grazie al suo meccanismo antigravità, vi sembrerà di fluttuare, riducendo al minimo la pressione sul corpo e garantendo un relax totale. La reclinazione è fluida, seguendo i movimenti in modo naturale. Il doppio supporto lombare si adatta alla vostra postura, alleviando l’affaticamento e mantenendo la schiena nella posizione ideale per tutto il giorno. Inoltre, il poggiatesta ampio e morbido assicura un sostegno perfetto per la testa e il collo, migliorando la comodità generale. Premiata con il German Design Award 2023, la Sihoo Doro S300 unisce eleganza, tecnologia e benessere. In offerta a 709,99€ invece di 899,99€ con un ulteriore sconto del 10% con il codice promo XST10OFF. E non è finita qui: con 10€ potete avere la scrivania D01, mentre con 50€ potete scegliere il modello D03.

Le sedie da ufficio Sihoo sono progettate con 13 anni di esperienza nel settore, garantendo ottimo supporto lombare, regolazioni personalizzabili e materiali resistenti. Ogni modello è sviluppato per migliorare la postura e ridurre l'affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro o di studio. Approfittate dei saldi di primavera Sihoo per acquistare prodotti ergonomici che proteggono la vostra salute. Con spedizione e resi gratuiti, garanzia di 3 anni e prezzi eccezionalmente ridotti, è il momento ideale per investire nel vostro benessere e nella produttività quotidiana.

