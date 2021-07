Saldi Geox: super offerte fino al 50% di sconto!

Dopo aver proposto quelle che sono le più importanti offerte hi-tech, è doveroso fare una piccola pausa per parlarvi di abbigliamento, e nello specifico di scarpe dato che, in queste ore, Geox ha inaugurato una nuova ed interessante promozione che coinvolge diverse sue creazioni, con sconti che possono arrivare a decurtare i prezzi anche del 50%!

Chiaramente, vista una selezione del genere non possiamo far altro che consigliarvi di approfittare delle opportunità concesse da Geox, così da trovare fin da subito il modello adatto alle vostre esigenze, considerando che, come da tradizione per il portale, i prodotti sono disponibili fino ad esaurimento di scorte.

Tra le centinaia di modelli attualmente in offerta, vi consigliamo di dare uno sguardo alle sneaker Walee da uomo che, nella colorazione beige, vengono ora proposte a 48,93€ anziché 69,90€, a seguito di uno sconto del 30% che ha tagliato il prezzo di vendita di circa 20,00€. Create per il tempo libero, le scarpe Walee non solo uniscono versatilità e comfort, ma anche un pizzico di traspirabilità, nonché uno dei punti di forza di tutte gli articoli del produttore.

Queste scarpe sono state realizzate in tela délavé e pelle scamosciata beige con dettagli a contrasto, per poter donargli un’anima eclettica, ma al tempo stesso alla moda e, soprattutto, facilmente abbinabile con tutti gli altri capi d’abbigliamento. A tutto questo, si aggiunge anche una fodera in mesh che assicura traspirabilità, fattore non sempre garantito da altri prodotti di questo genere.

Insomma, un ottimo prezzo per un prodotto eccezionale, ma naturalmente non è l’unica offerta disponibile, motivo per cui vi consigliamo ancora una volta di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare il vostro articolo adatto al vostro outfit!

