Samsung Airdresser: 1200€ di sconto per questa incredibile asciugatrice!

Abbiamo iniziato questa nuova settimana offrendovi la possibilità di acquistare molteplici prodotti in super offerta, come nel caso del Realme 8 Pro su Amazon. Ebbene, in questo nuovo articolo vi segnaliamo che Samsung sta proponendo uno dei suoi migliori elettrodomestici, il Samsung Airdresser, ad uno dei prezzi più bassi mai registrati!

Solitamente disponibile a 2.499,00€, il Samsung Airdresser è ora acquistabile a “soli” 1.249,00€, a seguito di un gigantesco sconto di ben 1.200,00€ dal canonico prezzo consigliato dal produttore. Successivamente, sfruttando il codice sconto “SUMMERFLASH“, il costo scende ulteriormente a 1.169,10€! Si tratta dunque di un elettrodomestico che, considerando le sue caratteristiche tecniche e il suo nuovo prezzo, diventa un autentico best-buy della categoria.

Il Samsung AirDresser rappresenta un concentrato di tecnologia. Innanzitutto, vanta la funzione Jet Steam che, mediante dei potenti getti di vapore che penetrano in profondità nei tessuti, permette di igienizzare efficacemente i capi, eliminando batteri, acari e virus. Grazie al sistema Jet Air, rimuove gli odori di polvere e smog dai tessuti con dei potenti getti d’aria immessi nella cabina, dal basso e dall’alto. Poi, con il filtro deodorante rimuove fino al 99% degli odori causati da tabacco, sudore, cibo e lavaggio a secco.

Questo prodotto garantisce anche un trattamento antipiega, infatti sfrutta una combinazione di vapore ed aria per distendere e ammorbidire contemporaneamente tutte le pieghe e arricciature, specie su camicie e completi eleganti. Questa tecnologia garantisce la rimozione di pieghe fino al 100% sui capi in lana e all’80% sui capi realizzati in rayon.

Il Samsung AirDresser è in grado di asciugare tutti i capi d’abbigliamento alloggiati al suo interno, combinando la tecnologia Jet Air ad una pompa di calore. Difatti, AirDresser asciuga delicatamente ed uniformemente i capi, abbattendo sia i consumi energetici che i danni e il restringimento dei tessuti. Oltre a ciò, questo prodotto possiede anche una comoda tecnologia, che notifica quando è il momento di pulirlo.

Insomma, con 1.169,10€ potrete portarvi a casa un’asciugatrice davvero eccezionale, perfetta per tutti coloro che vestono abitualmente completi eleganti. Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina d’acquisto, cosicché possiate consultare tutte le caratteristiche tecniche del prodotto e le restanti offerte di Samsung.

