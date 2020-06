Samsung Days Amazon: tantissime offerte sui prodotti Samsung fino al 28 giugno

Cominciano i Samsung Days Amazon! Ebbene si, mentre continuano i grandi sconti dell’Amazon Fashion Week, lo store online ha dato il via ad una serie di promozioni pensate esclusivamente per i prodotti Samsung, grazie al quale potrete usufruire di corposi sconti su molti prodotti come smartphone, elettrodomestici ed anche televisioni, fino al 28 giugno.

I prodotti in offerta sono davvero numerosi ma, tra i vari, ci preme segnalarvi quella relativa alla combinazione smart tv + soundbar, composta da una smart tv 4k da 55″ e dalla soundbar Samsung HW-N300/ZF. La prima è una smart TV con crystal display che offre un’esperienza visiva realistica e vivida, con HDR e compatibile con tutti gli assistenti vocali. La soundbar invece, con le sue linee eleganti e delicate, si adatta a qualsiasi ambiente, mentre con i suoi 2 canali audio con 4 speaker dotati di amplificatori dedicati, emana un suono nitido e pulito. Grazie alla sua connettività Bluetooth 4.2 è in grado di collegarsi alla tv senza l’ingombro di cavi antiestetici, mantenendo armoniosa la postazione tv. Il prezzo di questo ottimo bundle? Appena 529,00€ anziché a 636,99€!

Un autentico affare che, per altro, è solo uno dei numerosi articoli in offerta per questi Samsung Day di Amazon, tant’è che il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata dello store entro il 28 giugno, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte in sconto. Infine, prima di lanciarvi nella ricerca del prodotto Samsung perfetto per voi, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

