Da Unieuro si sta svolgendo il Samsung Dream Days, una raccolta di offerte che, fino al 1 maggio, coinvolgerà un sacco di prodotti del noto produttore coreano. Gli sconti vi permetteranno di acquistare il meglio di Samsung a prezzi davvero convenienti, e terranno conto non solo dei prodotti della passata generazione, ma anche degli ultimi articoli immessi sul mercato.

Diversi gli ottimi prodotti in sconto ma, a nostro avviso, non dovreste davvero ignorare lo sconto sul nuovissimo aspirapolvere Bespoke Jet, presentato da pochissimo ma subito in sconto di oltre il 20%, che si traduce in un risparmio di 250 euro, in quanto il prezzo originale del prodotto è di 1.149,00€, dunque ribassato a soli 899,00€.

Con il nuovo Bespoke Jet, Samsung è riuscita questa volta ad arrivare prima di Dyson, presentando il primo aspirapolvere senza fili dotato di serbatoio auto svuotante. Il meccanismo di aspirazione è simile a quello dei robot aspirapolvere dotati della medesima tecnologia, e vi permetterà di non entrare mai in contatto con la polvere, un fattore non di poco conto, specie in questi periodi di forte allergia primaverile. Vi basterà posizionare il Bespoke Jet sulla Clean Station per avviare l’operazione di svuotamento, nonché la ricarica della batteria, il che significa che avrete solo il compito di passare l’aspirapolvere nei punti sporchi, facendogli raccogliere la polvere tramite il motore Digital Inverter dalla potenza fino a 580W e dalla spazzola Slim Action.

Oltre a implementare un serbatoio autopulente, Samsung è riuscita nel difficile scopo di rendere il Bespoke Jet un aspirapolvere molto leggero e facile da usare, nonostante il motore da 135.000 giri al minuto, più veloce persino all’attuale top di gamma Dyson. La potenza aspirante non mancherà, così come gli accessori, che sono un altro punto forte della nuova proposta Samsung. In confezione troverete infatti 8 accessori, oltre all’aspirapolvere e alla Clean Station, con i quali pulire ogni angolo della casa e ogni tipo di superficie.

Non manca, infine, un intuitivo display digitale LCD, utile per tenere d’occhio il livello di aspirazione, l’autonomia e avvisarvi qualora l’aspirapolvere abbia qualche problema, suggerendovi al tempo stesso una soluzione. Insomma, il nuovo aspirapolvere top di gamma Samsung porta la pulizia domestica senza fili a nuovi livelli, ed è forse la prima e vera alternativa alle soluzioni Dyson.

Vi ricordiamo che il Samsung Dream Days riserva tante altre sorprese, pertanto vi suggeriamo caldamente di cogliere al volo queste offerte, perché potrebbero ripresentarsi in un futuro non breve.

