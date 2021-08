Samsung Galaxy Book S scontato di 450€ da Mediaworld!

Dopo aver dato uno sguardo alle offerte della mattinata, iniziamo il pomeriggio dando un’occhiata alle ottime promozioni del “Solo per Oggi” di Mediaworld che, fino a mezzanotte di quest’oggi, consentirà a tutti gli interessati di acquistare diversi prodotti a prezzi scontati, proponendo le categorie più ambite come smart TV, smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per la cura della persona e notebook.

Come avrete modo di vedere, il portale vanta una vasta selezione di prodotti, tuttavia vogliamo focalizzare la vostra attenzione sull’ottimo notebook Samsung Galaxy Book S, disponibile solo per questa occasione al prezzo di 779€ anziché di 1.229€, a seguito di uno sconto che vi permetterà di risparmiare di ben 450€.

Il notebook Galaxy Book S si presenta leggero e compatto, grazie ad un design accuratamente progettato per garantirvi la mobilità di cui avete bisogno. Con soli 11,8 mm di spessore e meno di 1 kg di peso, potrete portarlo sempre con voi, mentre la solida scocca in metallo e la comoda tastiera vi offriranno la massima stabilità, permettendovi di lavorare ininterrottamente senza affaticarvi. Questo notebook vi regalerà un’esperienza audiovisiva coinvolgente grazie al display FHD da 13” e all’audio Dolby Atmos, garantendovi immagini brillanti e dettagliate, e un suono pulito in grado di farvi immergere totalmente nell’ascolto della vostra musica preferita.

Equipaggiato con un processore Intel Core i5-L16G7 e GPU di nuova generazione, questo meraviglioso notebook vanta una potenza di calcolo strabiliante e sempre all’altezza del compito, assistendovi nelle vostre giornate più impegnative anche in caso di multi-tasking e streaming o quando utilizzate giochi dalla grafica pesante. Oltre ad essere dotato di una memoria SSD da 256GB e di una 8GB di RAM, il Galaxy Book S presenta un secondo slot che consente, all’occorrenza, di ampliare ulteriormente lo spazio di archiviazione, espandibile fino a 1TB. Ma non è tutto, perché la sua batteria da 42 Wh garantisce fino a 17 ore di autonomia con una singola carica, permettendovi di guardare le vostre serie preferite, preparare le vostre presentazioni o riordinare gli appunti senza ricorrere al caricatore.

